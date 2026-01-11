Telefoane de lux plătite din bani publici: comune mici cheltuiesc mii de lei pe gadgeturi scumpe

La final de an, mai multe primării de comune mici și alte instituții au cheltuit zeci de mii de lei din bani publici pentru telefoane de ultimă generație, unele dintre ele costând aproape cât un salariu mediu net.

→ Imaginea 1/5: Telefoane de lux cumpărate din bani publici FOTO: Facebook/ Banii noștri

Primăria Ciorăști, din județul Vrancea, este un exemplu în acest sens. Aici, un singur telefon de ultimă generație a costat nu mai puțin de 6.130 de lei, într-o comună cu aproximativ 2.700 de locuitori. Totodată, primăria Tarna Mare, din județul Satu Mare, a achiziționat opt telefoane premium, pentru aproape 44.000 de lei, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, analizate de pagina Banii noștri. Comuna are circa 3.500 de locuitori.

Instituții publice din București și Cluj investesc în telefoane scumpe

Nu doar primăriile au optat pentru dispozitive scumpe. Centrul Național de Sănătate Mintală din București a cheltuit 39.000 de lei pentru șase telefoane, iar Academia de Științe Agricole, tot din București, a achiziționat un telefon de 4.100 de lei în perioada sărbătorilor.

La rândul său, Universitatea de Medicină din Cluj a plătit peste 8.000 de lei pentru un singur telefon, alegând un model cu spațiu de stocare de 1 terabyte (TB), adică extrem de generos.

Cea mai scumpă achiziție

Cea mai costisitoare achiziție identificată de pagina Banii noștri a fost făcută de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași. Aici, nouă telefoane au fost cumpărate la mai puțin de două săptămâni de la lansare, pentru suma totală de 49.000 de lei.