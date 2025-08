Țara în care se turiștii români ar risca să rămână fără mașină. „Mie mi-au furat toate capacele de la roți”

Mai mulți români se plâng că au rămas fără mașină în Bulgaria, în timpul vacanțelor petrecute acolo. Ca de fiecare dată apar și exagerările obișnuite, însă se pare că cei care își iau măsurile serioase de protecție și parchează în parkingurile special amenajate nu ar avea motive se îngrijorare.

Există mitul că în Bulgaria turiștii riscă să rămână fără mașini și că hoții mișună peste tot. Adevărul este însă undeva la mijloc, iar departe ca bulgarii să fie cei mai mari hoți din Europa, astfel de cazuri au existat și încă mai există. Altfel spus, nu iese fum fără foc. De altfel, în presă au apărut în decursul anilor știri despre oameni care au rămas fără mașină în Bulgaria, iar în prezent există încă voci care susțin același lucru.

În schimb, foarte mulți români care își petrec vacanțele la vecinii noștri de la sud de Dunăre afirmă că ideal este ca turiștii să parcheze doar în locurile special amenajate și să utilizeze parcările cu plată, pentru a fi siguri că nu cad victime hoților de mașini sau mai ales firmelor care ridică automobilele parcate ilegal.

Pe un grup de Facebook dedicat turiștilor care merg în Bulgaria, cineva a întrebat dacă se fură mașini în Bulgaria. „Este adevărat că se fură mașinile în Bulgaria? Ați pățit așa ceva?”, a întrebat acesta.

Părerile au fost împărțite, iar dacă unii susțin că au avut probleme, alții spun că totul este doar un mit.

„Depinde ce tigaie ai”, a fost un prim răspuns. „Nu se fură nimic”, a spus cineva.

„Nu se fură nimic. Dispar mașinile parcate aiurea. Le ridică autoritățile și deștepții de proprietari urlă că li s-au furat mașinile. Parcați unde trebuie, plătiți parcarea și veți găsi mașina tot acolo când va întoarceți. Cei care nu vor să dea 20 de leva la hotel la parcare au ei o parcare mai bună și rămân fără mașină”, a dat altcineva asigurări. Și nu au fost singurii care au afirmat că riscul este mai degrabă minor.

„Mă duc de 18 ani de 2-3 ori pe an și dețin două mașini. Am fost cu ambele și cea ieftina și cea scumpă. Am parcat doar la hotel. Nu se întâmplă nimic. Doar dacă o lași pe strada, se va ridica și posibil să nu o mai găsești”, a scris altcineva.

„Doar dacă le lăsați descuiate și cu cheile în contact”, a intervenit cineva în discuție. „Merg de 7 ani la bulgari și nu mi-au furat niciodată mașină sau să o ridice, ideea e să parcati în incinta hotelului care de obicei e cu plată, ca să nu aveți probleme”, a scris cineva.

Nu există garanții

„De 10 ani mă duc în fiecare an, doar capacele de la roți mi le-au furat”, a scris altul.

„Sau le-ai pierdut cumva?”, a insistat persoana care tocmai dăduse asigurări că bulgarii nu fură mașini. „Toate 4 bucățile nu le-am pierdut”, i-a replicat cea căreia i s-au furat capacele. „Clar că atunci a fost român de-al nostru”, a spus cea convinsă că bulgarii nu pot să fure.

„Că bulgarii sunt onești tare. Serios? Ați văzut dumneavoastră că era român?”, a intervenit cineva în discuție. „Hai să nu ne mai umflăm în pene că suntem patrioți...Știm cu toții cine suntem”, nu s-a lăsat cea că convinsă că doar românii fură.

„Dar nici să-i ridicăm pe bulgari în slăvi, că sunt cam același lucru”, a fost pusă la punct.

Românii spun (și) lucruri trăznite

Alții au dat-o pe glumă. „Chiar dacă rămâi pe jos în Bulgaria, ieși mai ieftin decât la noi. Deci, mergi fără grijă”, a fost o glumă. „Stai liniștit. Chiar de îți fură bulgarii mașina tot ieși mai ieftin ca la Mamaia”, a glumit altul. „Sunt nenorociți care le fură, îți fac plinul și ți-o aduc înapoi. Mare grijă!”, a fost altă ironie.

„Nu, dar mereu am plătit pentru parcare privată cu cineva s‐a supravegheze”, a fost o replică.

„Dacă ai Aston Martin, Ferrari, Maserati se mai fură. Dacă ai second hand (cum avem majoritatea) stai liniștit”, a scris altul.

Unii chiar au pățit-o

Alții au fost însă de altă părere. „Da, încă se fură”, a punctat cineva. Și nu a fost singurul care a afirmat acest lucru. „Da, se întâmplă de multe ori. E mai sigur în România”, a scris altul. Altcineva a ținut să nuanțeze. „Depinde unde parchezi și dacă circuli noaptea. Mare atenție”, a fost altă opinie.

Alții au afirmat cu subiect și predicat că au pățit-o sau cunosc cazuri concrete în care turiști români au rămas fără mașină în Bulgaria.

„Dacă vorbiți fără să știți... da, se fură. Caz concret acum câțiva ani s-a furat din parcarea hotelului cu parcarea plătită, bineînțeles. Nimeni nu știa nimic. Când s-au cerut filmări au zis că nu funcționează. S-a rămas cu pagubă, nimeni nu a putut face nimic”, a povestit cineva.

„A pățit-o fratele meu acum 3 ani. I-au gasit-o după mai mult de 6 luni când încerca cineva să o vanda în Macedonia de Nord”, a confirmat altul.

„Ca să nu v-o ia pe a voastra mai bine închiriați una”, a scris altul. „Păi daca mergi cu una de 100 de mii normal că crește interesul. Europa e plina de hoții. Ia și tu o tigaie mai ieftină și mergi liniștit că nu te băga nimeni în seamă”, l-a liniștit altcineva.

„Dacă avea mașină de 100.000 nu mai mergea în Bulgaria la all inclusive”, l-a contrazis cineva.