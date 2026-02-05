search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
Tânăr din arest, salvat după ce a încercat să se sinucidă. Bărbatul și-a sechestrat fosta parteneră și copilul

Publicat:

Un bărbat de 21 de ani, aflat în arestul Secției 12 Poliție, a încercat să își facă rău în timpul unei ieșiri la curtea de aer. Polițiștii au intervenit prompt și i-au salvat viața, iar acum se află sub supraveghere medicală. Bărbatul este același suspect care, în ianuarie, și-a sechestrat fosta parteneră și copilul lor în vârstă de un an.

Un bărbat aflat în arest a încercat să își facă rău FOTO: Arhivă
Un bărbat aflat în arest a încercat să își facă rău FOTO: Arhivă

Incidentul s-a petrecut astăzi, 5 februarie 2026, în arestul Secției 12 Poliție din București. Conform Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB), „o persoană aflată în arestul Secției 12 Poliție a încercat să își facă rău, în timp ce se afla la curtea de aer”.

Situația a fost observată imediat de polițiștii aflați în serviciu, care „au intervenit prompt, au împiedicat producerea unui eveniment tragic și au acordat primul ajutor persoanei în cauză”.

Tânărul este acum în viață, conștient și a fost transportat la o unitate medicală pentru „investigații și îngrijiri de specialitate, conform procedurilor legale”. DGPMB subliniază că siguranța persoanelor private de libertate reprezintă o prioritate, iar toate măsurile legale și administrative necesare au fost dispuse pentru prevenirea unor situații similare, inclusiv asistența psihologică.

Bărbatul este cercetat de polițiștii Secției 25, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, într-un dosar penal privind violența domestică și lipsirea de libertate față de concubina și copilul său. Fapta a avut loc anterior, la 24 ianuarie 2026, și a fost „aflată în atenția publică”.

Incidentul din ianuarie: sechestrarea și intervenția forțelor speciale

Pe 24 ianuarie, o femeie și copilul ei de un an au fost salvați după ce fostul concubin i-a sechestrat într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea, amenințând-o cu un cuțit. Verificările au arătat că pe numele bărbatului exista un ordin de protecție, fără monitorizare electronică, emis de instanță.

Apelul la 112 a fost făcut de o prietenă a victimei, care a anunțat că tânăra fusese agresată fizic și dusă cu forța în apartament. La fața locului au intervenit trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), iar polițiștii au reușit să stabilească un dialog cu femeia, care inițial era reticentă și a spus că și-ar putea face rău dacă polițiștii ar încerca să intre în apartament.

În urma intervenției, suspectul a fost imobilizat, iar femeia și copilul au fost salvați în siguranță. Bărbatul s-a ales cu acuzații grave, inclusiv încălcarea ordinului de protecție, lipsire de libertate și violență asupra victimei, dosar pentru care procurorii au cerut arestarea preventivă.

Tânărul a negat la audieri că ar fi vrut să pună pe cineva în pericol, însă polițiștii susțin că i-ar fi cerut victimei să le transmită trupelor SAS că, dacă nu îl vor lăsa în pace, ea își va pune capăt zilelor. Avocatul suspectului a oferit o versiune diferită: „Din ce am înțeles, ar fi avut ceva pastile de luat pentru probleme psihice. Asta a declarat, a zis că vrea să facă o expertiză psihiatrică. A zis că a ținut ușa închisă doar ca să mai petreacă câteva momente cu copilul până în momentul în care poliția a spart ușa”, a spus Matei Cornel, avocatul inculpatului, potrivit ProTV.

