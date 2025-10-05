SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România, avertizează un cunoscut instoric și analist: „Este o practică specifică KGB-ului”

SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicușor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, a avertizat profesorul Armand Goșu, istoric specializat pe spațiul ex-sovietic.

Armand Goșu a afirmat, într-un interviu publicat duminică de News.ro, că versiunea lansată în spaţiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenţionat din timp asupra atacului hibrid rusesc, este doar o manipulare copiată din manualele KGB-ului.

Potrivit acestuia, e puțin probabil ca serviciile de informaţii româneşti să fi semnalat responsabililor politici ce se petrece.

„Pot să zică orice serviciile secrete de la noi! E puţin probabil să se fi întâmplat lucrul ăsta! Ele produc o cantitate uriaşă de hârtii şi nimeni nu se pricepe mai bine ca un ofiţer de informaţii să acopere cu hârtii! De fapt, administraţia românească excelează în acest lucru. Dar felul în care, de pildă, acum câteva zile a fost lansat pe surse în presă că rapoartele serviciilor atenţionau… Nimeni n-a văzut acele rapoarte! Asta e o operațiune de manipulare, de acoperire, de mistificare a adevărului specifică serviciilor secrete! Care vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor şi să arunce suspiciunea asupra politicienilor: „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem noi în spatele lui Georgescu! N-am pregătit noi o lovitură de stat, n-am lucrat noi pe mână cu ruşii! Voi, politicienii, sunteți de vină! Noi v-am atenționat!”. Am mai văzut lucruri de genul ăsta, este o practică specifică KGB-ului", a declarat Armand Goșu.

Întrebat dacă SRI are capacitatea să elimine influenţa rusească din România, istoricul a răspuns: „Acum nu are! Poate pe viitor… Cu o nouă conducere, poate o să aibă. Acum, nu!"

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Timișoara, că viitorul director civil al Serviciului Român de Informații (SRI) va avea ca prioritate combaterea interferenței ruse.

Șeful statului a subliniat că sondajele care arată o rată de aprobare de 10-15% pentru Vladimir Putin reprezintă „o problemă serioasă de securitate națională”. „Serviciile de informații trebuie să apere securitatea națională și promit că, atunci când un director civil va prelua conducerea, mă voi asigura că așa se va întâmpla”, a afirmat el.

Nicușor Dan a vorbit la începutul lunii septembrie despre numirile la SRI şi SIE, afirmând că este „o discuţie sensibilă”, însă a ținut să spună că vor fi oameni din societate, cu experiență.