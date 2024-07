Cine este de vină pentru incidentul scandalos de la Spitalul Fundeni unde un bolnav de leucemie a primit biscuiți cu viermi

Biscuiți cu viermi. Este desertul pe care l-a primit un pacient cu leucemie internat la Institutul Clinic Fundeni din Capitală. Imaginile, care au fost filmate și postate pe internet, s-au viralizat instant și au stârnit valuri de furie și indignare. Cum de a fost posibil un astfel de incident a încercat să ne explice chiar unul dintre medicii spitalului.

Povestea, pe scurt: un pacient bolnav de leucemie, internat la Spitalul Fundeni din București, a primit ca desert, la micul dejun, un pachet de biscuiți cu viermi. „Mâncare cu viermi adusă de o firmă de catering la Spitalul Fundeni pentru bolnavii de leucemie! Acesta este respectul pentru om și pentru pacient! O să-mi comand ceva să mănânc, pentru că de aici mai rău te îmbolnăvești”, a comentat pacientul imaginile pe care le-a filmat cu telefonul mobil.

La scurt timp, conducerea spitalului a avut o primă reacție: a transmis un comunicat de presă în care a explicat, oficial, cele întâmplate și și-a cerut scuze pentru acest incident nefericit. „Conducerea Institutului a luat imediat măsurile de urgență ce se impun în astfel de cazuri, procedând atât la scoaterea produsului respectiv din meniul alimentar, cât și la verificarea întregului stoc de biscuiți ce aveau ca dată de expirare luna iunie a anului 2025. Regretăm apariția acestui incident care s-a produs independent de voința noastră și îi asigurăm pe toți pacienții noștri de faptul că tratăm securitatea alimentară cu cea mai mare seriozitate”, au precizat reprezentanții Spitalului Fundeni.

Cum se verifică alimentele oferite pacienților: cauți acul în carul cu fân

Dr. Laurențiu Micu, medic primar de medicină internă, cel care ține locul, temporar, managerului Spitalului Fundeni, a declarat pentru „Adevărul”, că un astfel de incident este greu de explicat, în condițiile în care doar un singur pachet din întregul lot a fost cu probleme.

„Noi avem propria bucătărie unde se prepară mâncarea gătită. Însă, pentru micul dejun și cină produsele alimentare se cumpără de la diferiți producători. Prin urmare, în caserolele de dimineață - biscuiții au fost oferiți la micul dejun - sunt multe produse deja ambalate. Cubulețe de unt, cu gem sau miere, pachete de biscuiți…Toate sunt ambalate și respectă termenul de valabilitate. Biscuiții primiți de pacientul nostru expirau în 2025. Apoi, alimentele sunt puse în caserole, acestea se sigilează și sunt oferite bolnavilor. Evident, pacienții primesc aceste alimente nedesfăcute. Cum să desigilez un pachet de biscuiți? Sau de unt? Risc să contaminez chiar eu mâncarea”.

Însă, continuă medicul, aceste produse alimentare, odată ce au fost livrate spitalului, trec printr-un proces de triere. „Tot ce intră în bucătărie se verifică înainte. Dar nu poți lua la mână fiecare produs în parte. Așa că verificarea se face în mod aleator. Dacă găsim un produs neconform, acesta se dă deoparte. Dar nu putem verifica întregul lot. Ni s-a mai întâmplat, de exemplu, să găsim cutii de iaurt cu plasticul umflat..acestea se văd rapid..însă cum să știi ce se află în biscuitii ambalați? Verifici câteva pachete și, dacă totul este în ordine, dai tot lotul spre consum. Este o procedură standard”.

Iată însă că, de data aceasta, printre pachetele de biscuiți s-a strecurat și unul alterat. „Și nouă ni sa părut foarte ciudat, căci a fost singurul pachet cu probleme din întreaga cantitate primită. Imediat cum am aflat, am dispus retragerea tuturor produselor. Am întrebat și alți pacienți care consumaseră deja biscuiți din stocul respectiv dacă au găsit nereguli. Ni s-a spus că nu. Nici cei la de la ANPC, nici noi nu ne-am putut explica ce s-a întâmplat”, ne-a mai explicat dr Laurențiu Micu.

În aceeași zi au fost chemați la spital și reprezentanții firmei. „I-am chemat rapid, au venit imediat. Am desfăcut împreună toate pachetele. Nu era nici unul cu această problemă. Și încă un aspect: vorbim despre biscuiți de calitate, pe care îi găsim la raft în marile magazine, nu luați din nu știu ce stand de prin Complexul Europa”.

Medicul ne-a mărturisit că regretă teribil incidentul mai ales că povestea s-a viralizat rapid, a fost preluată și de mass media, iar spitalul a devenit ținta tuturor criticilor. „A fost un incident regretabil, care nu a ținut de noi. Și-mi pare rău cu atât mai mult cu cât spitalul nostru respectă toate regulile privind igiena și calitatea alimentelor”.

Manager de spital: „Am primit cartofi stricați și carne injectată cu apă”

Cum de a fost posibil așa ceva, ne explică și dr. Cătălin Apostolescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, care s-a confruntat și el, de-a lungul timpului, cu astfel de probleme.

Acesta a declarat pentru „Adevărul” că vorbim despre o situație mult mai profundă, cu rădăcini adânc înfipte într-o legislație uneori neclară, alteori interpretabilă sau veche de zeci de ani. Sistemul în sine șchioapătă. „Eu, ca spital, mă duc și cumpăr mâncarea de la un producător român, mă duc și îmi cumpăr cuiele și prizele de la un alt producător român. Care, ce să vezi, uneori sunt bune, alteori sunt proaste. Există o lege privind achizițiile publice. Și noi, când facem achiziții, inclusiv de mâncare, trebuie să respectăm această lege care te obligă să iei nu neapărat prețul cel mai mic, ci cel mai bun raport preț calitate. Asta, în funcție de niște documente pe care ți le prezintă participantul la licitație. O parte din aceste documente le pot verifica, o parte nu”.

Trecând peste acest aspect, odată ce produsele au fost livrate spitalului, acestea sunt triate de o comisie de recepție care verifică în detaliu calitatea și corespondența dintre ce a intrat în spital și ce presupune contractul.

„Ce facem când avem o mie de cuie? Că nu putem să le verificăm pe toate. Facem o verificare prin sondaj. Desfaci un pachet, desfaci două, desfaci cinci. Sunt bune, presupui că tot lotul este în regulă. Așa se procedează și în ceea ce privește alimentele. Nu poți să desfaci toate pungile cu biscuiți primite, să rupi biscuiții ca să vezi ce au înăuntru. E absurd”, continuă dr. Apostolescu.

Managerul de la Balș recunoaște că și el s-a confruntat cu situații de acest gen dar, din fericire, mâncarea nu a ajuns în farfuria pacienților.

„Noi preparăm mâncarea pacienților în propria bucătărie. Felul întâi, felul doi…avem un meniu special pentru fiecare patologie în parte..pentru pacienții cu diabet, pentru copii, bebeluși, sugari etc. Pentru că ne-am dorit să dispară acea imagine a infirmierei care vine la patul bolnavului cu oala cu supă și-i toarnă cu polonicul în farfurie, servim meniul în caserole de plastic de unică folosință și sigilate. Însă, pe lângă mâncarea preparată de noi, avem și produse ambalate, pe care le cumpărăm. La fel procedăm cu legumele și fructele. Și am avut situații când în sacii cu cartofi, de exemplu, am găsit cartofi stricați. Cei frumoși fuseseră puși deasupra, cei stricați, la mijloc, ca să nu se vadă. Și nu erau decât vreo 500 de kilograme. Apoi cu carnea primită…o altă problemă…în momentul în care am decongelat-o, am constatat că și-a redus volumul. A pierdut din greutate cu 40, chiar 50%. Ce înseamnă asta? Fusese injectată cu apă, ca să arate bine”, mărturisește managerul de la Balș.

Dar ce se întâmplă dacă mănânci mâncare cu viermi? Biscuiți, de exemplu…„Este clar pentru toată lumea că un aliment infestat cu viermi este un aliment stricat. Vorbim despre mâncare alterată. Poți să faci o diaree mai mult sau mai puțin severă”.

Ceea ce dorește să sublinieze medicul este faptul că responsabili de calitatea alimentelor oferite pacienților sunt spitalele, dar și cei care livrează produsele. „Sunt anumite responsabilități ale spitalului, dar există și responsabilități ale producătorilor care, mulți, vor să-și maximizeze profitul”. Din păcate, mai spune medicul Apostolescu aceste firme nu sunt sancționate de autorități. „Tot noi, spitalele, decidem dacă reziliem sau nu contractul cu ei. În general însă îi sancționăm altfel. Când participă la următoarea licitație, eu am deja istoricul său. Știu din start că nu e un producător de bună credință și-l îndepărtez. Pe de altă parte, dacă se duce la alte licitații, de multe ori i se cere de la fostele contracte un certificat de bună purtare, să zic așa. Cumva, i se duce vorba-n târg și este respins și acolo”.

Câți bani alocă statul pentru masa unui pacient

Casa Națională de Asigurări de Săătate alocă 22 de lei pentru masa fiecărui pacient. „Însă, pentru anumite categorii de pacienți precum copii, pacienții cu HIV, pacienții cu tuberculoză, există posibilitatea să le dai un meniu în valoare de 33 de lei pe zi. Iar în ceea ce privește pacientul cu diabet, acesta trebuie să aibă 5 mese pe zi, nu 3”, a mai precizat managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

Mâncarea din spitalele românești presupune, printre altele, omlete simple, pâine albă, iaurt simplu, unt, gem, biscuiți, ceai, orez cu legume, paste cu carne, supe cremă, supe de pui. Ca o comparație, iată care este meniul servit pacienților din alte state de pe glob, potrivit revistei de food Chowhound.

Franța: Mâncarea din spitale poate varia de la mese cu trei feluri de mâncare la oferte mai simple, care includ adesea pâine, iaurt și supă.

Germania: Mesele tradiționale germane sunt comune, dar opțiunile pot fi la fel de simple ca pâinea cu brânză și carne.

Indonezia: Mâncarea de spital conține carne de pui, orez, tofu și supă.

Irlanda: Mesele sunt copioase și adesea pe bază de cartofi, cu opțiuni precum șuncă, tocană de miel și friptură de vită.

Italia: Mâncarea din spitale este adesea sub așteptări, incluzând produse de bază precum pui fiert și paste.

Japonia: Mâncarea din spitale este în general bine apreciată, incluzând orez, supă, pește și alte mâncăruri tradiționale.

Olanda: Mesele din spitale sunt variate, de la micul dejun simplu la prânzuri și cine mai elaborate, cu salate, carne și supe.

Coreea de Sud: Meniul include orez, kimchi și supă, tofu, pește și legume.

Suedia: Mesele sunt simple și sățioase, cum ar fi sendvișuri deschise la micul dejun și plăcinte cu carne la cină.

Thailanda: Mâncarea de spital este gustoasă, adesea cu orez, supă și mâncăruri precum tocană de porc.