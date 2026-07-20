 „Spaţiul aerian al României este mai sigur”. Mesajul președintelui de Ziua Aviației și Forțelor Aeriene | adevarul.ro
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„Spaţiul aerian al României este mai sigur”. Mesajul președintelui de Ziua Aviației și Forțelor Aeriene

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Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis luni, 20 iulie 2026, un mesaj cu ocazia Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene.

Președintele Nicușor Dan într-un avion militar
Președintele Nicușor Dan într-un avion militar FOTO: Facebook/Nicușor Dan

Celebrăm astăzi Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, odată cu sărbătorirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al celor care şi-au dedicat viaţa zborului. Respectul şi recunoştinţa noastră se îndreaptă către cei care au servit şi servesc Aviaţia Română şi Forţele Aeriene – militari şi personal civil deopotrivă, aflaţi în activitate, în rezervă sau în retragere. Prin profesionalism, curaj şi devotament, cu toţii îndeplinesc misiuni esenţiale pentru apărarea ţării, contribuie la securitatea spaţiului aerian naţional şi Aliat, şi intervin ori de câte ori este nevoie în sprijinul cetăţenilor români”, a arătat Nicuşor Dan, luni, în mesajul transmis de Administraţia Prezidenţială.

Șeful statului a amintit că aviaţia românească a fost marcată de contribuţiile unor personalităţi remarcabile – Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă, Elie Carafoli – ale căror realizări au inclus România în istoria mondială a aeronauticii, precum şi de sacrificiul tuturor celor care şi-au dat viaţa în misiuni de luptă, în teatrele de operaţii, în timpul exerciţiilor militare sau al intervenţiilor în situaţii de urgenţă, subliniind că „memoria şi exemplul lor rămân o sursă de inspiraţie pentru noile generaţii de aviatori”.

În contextul actual de securitate, marcat de continuarea războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi de provocările persistente la adresa stabilităţii regionale, Forţele Aeriene Române au un rol deosebit de important în apărarea spaţiului aerian naţional şi în consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO în regiunea Mării Negre şi pe Flancul Estic al Alianţei. Alături de aliaţii şi partenerii noştri, militarii români aduc o contribuţie importantă la efortul întrunit de întărire a securităţii euroatlantice”, a adăugat şeful statului.

Potrivit președintelui, modernizarea Forţelor Aeriene reprezintă o prioritate strategică pentru România.

Programele majore de înzestrare, precum şi activităţile de pregătire, aflate în desfăşurare, sporesc capacitatea operaţională a acestei categorii de forţe şi asigură integrarea celor mai moderne capabilităţi, consolidând astfel capacitatea Armatei României de a răspunde eficient provocărilor de securitate actuale şi viitoare, indiferent dacă sunt militare sau de natură hibridă”, a subliniat Nicuşor Dan.

El i-a felicitat pe aviatori şi membri ai Forţelor Aeriene pentru profesionalismul cu care îşi îndeplinesc misiunile.

Prin dedicarea dumneavoastră, spaţiul aerian al României este mai sigur, iar angajamentele asumate de ţara noastră în cadrul NATO sunt îndeplinite cu responsabilitate. Vă mulţumesc pentru serviciul adus României şi vă încurajez să vă desfăşuraţi activitatea cu aceeaşi onoare, abnegaţie şi curaj. Vă doresc multă sănătate şi succes în misiuni. La mulţi ani Aviaţiei Române şi Forţelor Aeriene! La mulţi ani, România!”, a conchis el.

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