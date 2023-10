Soția unui român răpit de Hamas a venit în țară să ceară ajutor. „Am nevoie de ajutorul vostru cu disperare” VIDEO

Soția românului care se află printre cei 229 de ostatici ai Hamas a venit în țară ca să ceară guvernului de la București să se implice pentru eliberarea soțului său. Femeia și-a pregătit copiii pentru ce este mai rău.

„Bună seara, România. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Contează enorm pentru mine, pentru familia mea și pentru întreaga lume care ne privește. Sper și mă rog, cu sprijinul poporului român și al autorităților române că vom primi informații importante despre Tal, soțul meu minunat, tată a trei copii mici, care este ținut ostatic în Gaza. Copiii mei nu sunt bine, știu adevărul, știu totul, știu că există posibilitatea ca tatăl lor să nu se întoarcă niciodată acasă. Tal, fii puternic, noi te iubim, ne lipsești foarte mult și ne rugăm să fim în curând împreună. Soțului meu, dacă este în viață, nu știe că suntem bine. Ultimul lucru pe care îl știa, este că erau teroriști în satul nostru. Vreau să-i spun lui Tal că suntem în siguranță. Și eu și copiii noștri minunați suntem bine, suntem vii. Tal este cetățean român. Familia lui este din România, din ambele părți, și din partea tatălui și din partea mamei, rădăcinile noastre sunt din România. Am nevoie de ajutorul vostru. Am nevoie de ajutorul vostru cu disperare, am nevoie de ajutorul vostru”, a transmis Ella Chaimi, soția românului răpit în Israel, direct de pe aeroport, potrivit digi24.ro.