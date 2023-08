Fostul ministru Ilan Laufer, vești despre familia sa după accident: „Am primit o veste extraordinară de la doctori”

Ilan Laufer a fost implicat într-un accident rutier în Câmpina. Acesta, soția și cei doi copii au fost transportați la spital.

Fostul ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în perioada 2017-2018, Ilan Laufer, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier grav în Câmpina.

Conducătorul unui autoturism a efectuat un viraj la stânga pentru a intra în curtea imobilului unde domiciliază și nu a acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu autoturismul condus de Ilan Laufer.

În urma impactului, fostul ministru a fost rănit, precum și soția și cei doi minori.

Duminică, Laufer a postat un mesaj pe Instagram în care anunță că toți membrii familiei se află în afara pericolului.

„Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele de susţinere şi pentru rugăciunile direcţionate către sănătatea familiei mele, au contat enorm! Azi am primit o veste extraordinară de la doctori, Nathaniel se afla în afara oricărui pericol. Mititelul a fost cel mai rău accidentat dintre noi toţi, a suferit fracturi la nivelul fetei şi lovituri grave la cap. Noi am “scăpat” cu sternul şi câteva coaste fisurate şi contuzionate, lovituri la mâini şi la picioare, dar suntem cât se poate de ok, după un asemenea accident. Mulţumesc personalului de pe ambulanţa şi celor din spital care au grijă de mine şi de familia mea. Vouă vă mulţumesc încă o dată că îmi sunteţi alături”, a scris Laufer.

Ilan Laufer este un politician român, care a deținut funcția de ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat între 29 iunie 2017 și 29 ianuarie 2018 în guvernul lui Mihai Tudose.

De asemenea, acesta a fost și consilier al Vioricăi Dăncilă în perioada în care aceasta a fost premier.

În prezent, potrivit paginii sale de Facebook, acesta este președinte al Forța Identității Naționale - Platforma Social Liberală (PSL).