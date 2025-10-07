Secretariatul General al Guvernului demarează selecția pentru conducerea AMEPIP

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a lansat procesul de selecție pentru ocuparea posturilor de președinte și doi vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru un mandat de patru ani, se arată într-un comunicat.

Procedura, parte a implementării jalonului 440 din PNRR, se desfășoară conform Hotărârii nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea AMEPIP. wComisiile de selecție și de soluționare a contestațiilor vor fi asistate de un expert independent în recrutarea resurselor umane.

Anunțul oficial a fost publicat pe 6 octombrie 2025 pe site-ul SGG, iar candidații interesați au termen până pe 6 noiembrie 2025 pentru a-și depune dosarele. Detalii complete și documentația necesară sunt disponibile la: sgg.gov.ro/1/anunturi-amepip.