Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
Se cere arestarea preventivă a adolescentului acuzat că a trimis 1.000 de mailuri de amenințare către instituții din România

Procurorii cer arestarea preventivă a adolescentului acuzat că a trimis 1.000 de mailuri de amenințare către instituții din România. Potrivit acestora, tânărul a acționat împreună cu o minoră de 14 ani „în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”.

„La data de 25 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat (minor), în vârstă de 17 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist.Din probele administrate de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Terorism și procurori DIICOT, a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani, a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, se arată într-un comunicat de presă transmis de DIICOT joi seara.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

