Cazinourile și păcănelele, mutate în stațiuni turistice - un proiect marca AUR

O propunere legislativă ce vizează modificarea legislației privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc introduce conceptul de concentrare geografică strategică a acestor activități.

„Situaţia actuală caracterizată prin absenţa unor restricţii geografice clare pentru organizareajocurilor de noroc generează dezechilibre în dezvoltarea economică teritorială şi nu exploatează potenţialul de sinergie Între industrja jocurilor de noroc şi turism. În acelaşi timp, accesibilitatea excesivă a acestor activităţi în zone rezidenţiale şi comerciale obişnuite expune cetăţenii cu venituri modeste la riscuri financiare disproporţionate faţă de capacitatea ]or economică, facilitând dezvoltarea unor comportamente de joc problematice în absenţa unui cadru controlat şi a unor costuri de acces care să reflecte natura de risc a acestor activităţi. Această situaţie necesită o intervenţie nomativă care să asigure o distribuţie raţională şi strategică a activităţilor de jocuri de noroc pe teritoriul naţional, protejând în ace]aşi timp cetăţenii vulnerabili din punct de vedere economic”, se arată în Expunerea de motive.

Ca atare, inițiatorii - parlamentari AUR - propun ca jocurile de noroc specifice cazinourilor, cluburilor de poker și aparatele slot-machine se vor putea organiza numai în stațiunile turistice de interes național, care sunt deja enumerate în anexa 5 la HG 852/2008.

Potrivit inițiatorilor, principala inovaţie a reglementării propuse constă în introducerea conceptului de concentrare geografică strategică a jocurilor de noroc, inclusiv pentru cazinouri și păcănele, în staţiunile turistice de interes naţional, creând premise pentru dezvoltarea unor destinaţii turistice integrate la standardele europene.

Astfel, noua reglementare ar impune, în cazul adoptării sale, mecanisme de protecție a cetățenilor cu resurse financiare limitate prin concentrarea activităților în zone și contexte care presupun costuri de acces mai ridicate.

Concentrarea activităților în stațiunile turistice va crea, potrivit notei de fundamentare a inițiativei, bariere geografice și economice naturale. În plus, conform sursei, stațiunile turistice dispun de personal specializat și infrastructură adecvată pentru monitorizarea și asistarea jucătorilor, contribuind astfel la combaterea jocului compulsiv și reducerea riscurilor sociale asociate.

Pe lângă stațiunile turistice, noua reglementare introduce și posibilitatea organizării jocurilor de noroc pe navele de agrement, măsură care ar contribui la diversificarea ofertei turistice naționale și la dezvoltarea turismului nautic.

„Noua reglementare introduce posibilitatea organizării jocurilor de noroc pe navele de agrement, extinzând oferta turistică naţională şi creând noi oportunităţi pentru dezvoltarea turismului nautic. Această măsură poziţionează România în rândul ţărilor care au adoptat reglementări modeme şi flexibile pentru industriajocurilor de noroc”, se arată în proiectul de act normativ.

Parlamentarii care semnează propunerea susțin că reforma pe care o promovează s-ar fundamenta pe principiul sinergiei între industria jocurilor de noroc și turism, urmărind ca România să exploateze cele 56 de stațiuni turistice de interes național pe care le deține.