Video România intră din nou în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi la bordul unei rachete SpaceX

România face un nou pas important în domeniul spațial, odată cu lansarea satelitului experimental EMISAR, programată pentru luni, 30 martie 2026. Dispozitivul este trimis pe orbită în cadrul misiunii SpaceX Transporter-16, operată de SpaceX. Momentul lansării poate fi urmărit mai jos.

EMISAR devine astfel al treilea satelit românesc lansat vreodată, după Goliat și Vrabia Spațială.

Satelitul este un CubeSat de tip 1U, de dimensiunea unui grapefruit și cu o greutate de doar câteva sute de grame. Acesta a fost dezvoltat integral în România de Romanian InSpace Engineering, în cadrul unui consorțiu coordonat de Institutul de Științe Spațiale, cu participarea RARTEL și a Universitatea Maritimă din Constanța, potrivit Autorității Naționale pentru Cercetare.

Misiunea satelitului este de a testa, în condiții reale, un sistem de comunicații de tip „store-and-forward”. Practic, EMISAR va colecta mesaje de la stațiile de sol, le va stoca la bord și le va retransmite ulterior, atunci când va survola din nou punctele de recepție. Testele vor avea loc între stațiile de la Măgurele și Constanța.

Proiectul a fost realizat în mai puțin de doi ani, folosind componente comerciale și un lanț complet de proiectare, integrare și testare dezvoltat în România. Infrastructura de testare și coordonarea au fost asigurate de Institutul de Științe Spațiale, în timp ce Romanian InSpace Engineering s-a ocupat de proiectarea subsistemelor și integrarea acestora. Stația de sol a fost dezvoltată de RARTEL, iar Universitatea Maritimă din Constanța contribuie cu segmentul de comunicații.

Când a avut loc lansarea

Lansarea a avut loc de la Vandenberg Space Force Base, cu ajutorul unei rachete Falcon 9, decolarea având loc la oa 14.00.

EMISAR va fi plasat pe orbită la aproximativ o oră și opt minute după lansare, alături de alți 118 sateliți din 13 țări, trimiși pe o orbită heliosincronă. SpaceX funcționează ca un „autobuz spațial” care livrează zeci de sateliți mici pentru diverse țări și companii, iar EMISAR este unul dintre cele 118 încărcături.



