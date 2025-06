Andrew Tate a fost filmat la o petrecere organizată în curtea Casei Altemberger, care găzduiește colecțiile Muzeului de Istorie din cadrul Muzeului Național Brukenthal.

Acuzat de trafic de persoane și proxenetism, atât în România, cât și în Marea Britanie, Andrew Tate a rămas fără permis sâmbătă, 7 iunie, în timp ce se îndrepta spre o petrecere organizată de Muzeul Brukenthal din Sibiu. În ziua petrecerii din curtea Muzeului de Istorie, polițiștii din Râmnicu Vâlcea au oprit mașina condusă de Andrew Tate cu 196 de km/h, într-o zonă în care limita legală era de 50 de km/h. A fost amendat cu 1.822 de lei și i-a fost reținut permisul de conducere pentru 120 de zile.

Ajuns la petrecere, acesta a fost filmat în timp ce era înconjurat de o dansatoare, fuma trabuc și se juca Tetris. Clipul video a fost postat de Andrew pe platforma X, alături de următorul mesaj: „Am cumpărat un joc Tetris în drum spre petrecere. Nu m-am distrat niciodată atât de mult pentru 15 lei. Voi stabili recordul mondial de scoruri. Femei, plecați, lăsați-mă singur”.

Andrew Tate apare filmat în curtea Casei Altemberger, unde a fost organizată, în cursul zilei de sâmbătă, o petrecere la care au participat și frații Andrew și Tristan Tate.

„A venit înconjurat de bodyguarzi și cu doi cameramani după el. S-a așezat direct într-un colț, a scos un joc Tetris și s-a tot jucat. A mai urcat să facă tot felul de fotografii, dar a stat în colțul lui în cea mai mare parte a timpului. Mai mergeau oameni să facă poze cu el, dar refuza. Din câte am văzut, tot ceea ce făcea era doar de imagine”, a spus un participant la petrecere, potrivit Turnul Sfatului.

Ce spune conducerea Muzeului Brukenthal

Petrecerea din curtea Muzeului de Istorie face parte dintr-o serie de evenimente organizate sub denumirea Spontan Events, petreceri organizate în diferite orașe din țară. Chiar și Primăria Sibiu a promovat evenimentul pe pagina de Facebook, anunțând că e „first time in Sibiu” (prima dată în Sibiu).

Spontan Events SRL, firma care a organizat evenimentul, a fost înființată în 2018 și este deținută de Sorin Alin Oprea, Alexandru Andrei Roșca și Dragoș Mihăiță Iliescu. Publicul îi cunoaște sub brandurile Spontan, Cucurigu sau Cotcodac și organizează petreceri în cele mai scumpe localuri din marile orașe.

Conducerea Muzeului Brukenthal a reacționat după apariția imaginilor cu Andrew Tate la petrecere, susținând este vorba de un eveniment contractat în ultima zi de mandat a lui Alexandru Chituţă, fostul manager al instituției.

„E vorba despre un contract încheiat în ultima zi a mandatului lui Alexandru Chituță, fără clauză de reziliere unilaterală. Am reușit sa facem un act adițional, prin care am pus niște condiții, precum accesul exclusiv în curtea unu, fără acces în curtea a doua și scările de acces la etaj. Am interzis fumatul și am impus alte câteva măsuri pentru asigurarea securității muzeului și a curățeniei, în condițiile în care a doua zi la ora 9:00 muzeul trebuie să fie deschis pentru vizitare...”, a explicat Raluca Teodorescu, directoarea Muzeului Brukenthal, pentru sursa citată.

Reacția fostului manager

La rândul său, Alexandru Chituță, fostul manager al instituției de cultură, a publicat un text pe pagina sa de Facebook, în care arată că prin astfel de evenimente „Casa Altemberger din Sibiu este acum mai aproape de sufletul tinerilor și nu numai”.

„Acum mai bine de 10 ani în Italia, la Roma, asemenea concerte au fost organizate în toate muzeele. Astăzi acestea se întâmplă în marile muzee din întreaga lume. La noi organizarea unor asemenea evenimente e cu «cântec». De ce? Pentru că cei care se împotrivesc nu fac nimic pentru promovarea instituției, pentru imagine și marketing, pentru fondurile proprii. Nu călătoresc și nu cunosc realitățile. Vrem o țară ca afară dar câteodată noi ne credem mai deștepți”, a spus Alexandru Chituță, potrivit Turnul Sfatului.

Suma încasată de Muzeul Bruckenthal pentru găzduirea petrecerii

Raluca Teodorescu, actualul manager interimar al Muzeului Național Brukenthal, a transmis că instituția a încasat doar 7.000 de lei pentru găzduirea petrecerii. Contractul a fost încheiat în data de 5 mai 2025, în ultima zi a mandatului fostului manager, și nu a avut o clauză de reziliere unilaterală, mai spune Raluca Teodorescu.