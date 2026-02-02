Procurorul Mircea Negulescu, exclus din magistratură după ce a divulgat detalii dintr-un dosar penal. Alfred Savu, sancționat cu reducerea salariului

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul Inspecției Judiciare și a decis excluderea din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, pentru încălcarea obligațiilor de confidențialitate și exercitarea funcției cu gravă neglijență. În același dosar, procurorul Alfred Savu a fost sancționat cu reducerea indemnizației cu 20% pe o perioadă de șase luni.

Potrivit comunicatului transmis de Înalta Curte de Casație și Justiție, „Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1298/1/2025, recursul declarat de Inspecția Judiciară împotriva hotărârii Secției de procurori a CSM” și a dispus „excluderea din magistratură a procurorului Mircea Negulescu și sancționarea cu reducerea indemnizației cu 20% pe o perioadă de 6 luni a procurorului Alfred Savu”.

În ceea ce îl privește pe procurorul Onea Lucian, Înalta Curte precizează că „Inspecția Judiciară nu a formulat recurs”.

Abaterile disciplinare reținute

Sesizarea disciplinară a vizat fapte imputate procurorilor Mircea Negulescu și Alfred Savu Virgiliu, constând în săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. j) și t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004, respectiv „nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter” și „exercitarea funcției cu gravă neglijență”.

Conform comunicatului, faptele au avut loc la data de 13 aprilie 2016, când cei doi procurori „au purtat discuții în afara cadrului legal” cu mai multe persoane, inclusiv cu o persoană care dobândise în aceeași zi statutul de martor amenințat. Discuțiile au vizat „împrejurările pe care le cunoșteau fiecare dintre aceștia în legătură cu obiectul urmăririi penale desfășurate în dosarul nr. 113/P/2016 și la oportunitatea acordării statutului de martor amenințat unora dintre aceștia”.

ÎCCJ arată că, prin aceste discuții, „s-au creat premisele divulgării măsurilor de protecție dispuse cu privire la martori amenințați”, dar și situația în care „persoane neîndreptățite” au luat cunoștință de conținutul probatoriului, „prin nesocotirea dispozițiilor din Codul de procedură penală”.

Efectele divulgării informațiilor

Potrivit Inspecției Judiciare, circumstanțele cazului au arătat că, „prin această divulgare către martorii din cauză a unor elemente ale anchetei, aceștia au redat ulterior în mărturii aspectele de care aflaseră prin conduita culpabilă a procurorului”.

Înalta Curte a admis recursul Inspecției Judiciare și a constatat, „din probele administrate anterior și relațiile sosite de la parchet”, că cei doi procurori au săvârșit abaterile disciplinare pentru care au fost cercetați. Sancțiunile au fost stabilite „prin raportare la cota de participare și circumstanțele săvârșirii celor două abateri”.

Instanța supremă subliniază că soluția pronunțată a avut în vedere, în esență, faptul că „în exercitarea atribuțiilor de serviciu magistrații au obligația de a acționa în conformitate și cu loialitate față de lege”, iar „reaua credință fiind incompatibilă cu garanțiile de exercitare a funcției judiciare”.