Fostul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, achitat în primă instanță. Nevinovat a fost găsit și Mircea Negulescu

Instanța Supremă a dispus achitarea pentru represiune nedreaptă a fostului șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, și a fostului procuror Mircea Negulescu. Decizia nu e definitivă.

„În baza art. 396 alin. (5) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit.a) Cod procedură penală, achită inculpatul Onea Lucian Gabriel (....) pentru participaţie improprie la infracţiunea de inducerea în eroare a organelor judiciare prevăzută de art. 52 alin. (3) Cod penal rap. la art. 268 alin. (1) şi (2) Cod penal, întrucât fapta nu există. În baza art. 396 alin. (5) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit.a) Cod procedură penală, achită inculpatul Onea Lucian Gabriel pentru infracţiunea de represiune nedreaptă prevăzută de art.283 alin. (1) Cod penal, întrucât fapta nu există. În baza art. 396 alin. (5) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit.a) Cod procedură penală, achită inculpatul Onea Lucian Gabriel pentru infracţiunea de cercetare abuzivă prevăzută de art. 280 alin. (2) Cod penal, întrucât fapta nu există”, arată sentința ÎCCJ.

Sentința mai arată: „În baza art. 396 alin. (5) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit.a) Cod procedură penală, achită inculpatul Onea Lucian Gabriel pentru instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii, a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 52 alin. (3) Cod penal în referire la art. 47 Cod penal rap. la art. 322 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal. II. În baza art. 396 alin. (5) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit.a) Cod procedură penală, achită inculpatul Negulescu Mircea (...) pentru participaţie improprie la infracţiunea de inducerea în eroare a organelor judiciare prevăzută de art. 52 alin. (3) Cod penal rap. la art. 268 alin. (1) şi (2) Cod penal, întrucât fapta nu există. În baza art. 396 alin. (5) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit.a) Cod procedură penală, achită inculpatul Negulescu Mircea pentru complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 283 alin. (1) Cod penal, întrucât fapta nu există. În baza art. 396 alin. (5) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit.a) Cod procedură penală, achită inculpatul Negulescu Mircea pentru instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii, a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 52 alin. (3) Cod penal în referire la art. 47 Cod penal rap. la art. 322 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal”.

Totodată, „în baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală rap. la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală, respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Ghiţă Sebastian Aurelian, ca nefondată”.

Foștii procurori ai DNA Ploiești, acuzați de represiune nedreaptă

Secţia pentru procurori a CSM a decis în 2018 suspendarea din funcţie a procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu de la DNA Ploieşti, după ce Parchetul General a decis cercetarea acestora sub control judiciar pentru inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă.

Cei doi au fost acuzați că l-ar fi constrâns pe fostul deputat Vlad Cosma să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume, printre acuzaţiile care li s-au adus fiind și falsificarea unor liste cu martori în cadrul unei anchete.

În luna februarie a anului 2018, fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, printre care Lucian Onea şi Mircea Negulescu, pe care i-a acuzat de săvârşirea infracţiunilor de compromiterea intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

Dezvăluirile fostului deputat arată că, din punctul său de vedere, procurorii DNA Ploieşti ar fi încercat să planteze, cu ajutorul lui, probe într-un dosar ce îi vizează pe Sebastian Ghiţă şi pe Victor Ponta – probe pe care însuşi Ghiţă şi le-a asumat, fiind vorba de înscrisuri olografe ale acestuia. Pe de altă parte, procurorii spun că interceptările prezentate de Vlad Cosma fac parte dintr-un colaj bine pus la punct, cu scopul de a îi compromite.