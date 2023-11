Prima reacție a avocatului lui Cătălin Cherecheș după ce s-a aflat cum a fugit din țară primarul din Baia Mare

Avocatul lui Cătălin Cherecheș a declarat că nu știa de planurile edilului de a fugi.

Apărătorul lui Cătălin Cherecheș a declarat la Digi24 că fuga din țară a clientului său nu ajută cu nimic apărarea pe care o gândise.

"Din perspectiva apărării, nu ne ajută cu nimic că el nu va fi prezent. Am în vedere o contestație în anulare privind nelegala compunere a completului de judecată, cu privire la una dintre judecătoare. Nu am fost informat de planurile lui Cătălin Cherecheș. Nu am vorbit de joi. Am luat în calcul că a doua zi se pronunță o hotărâre judecătorească, dacă urma să se ia o soluție de achitare care ar fi fost cea corectă, sau dacă urma varianta unei hotărâri de condamnare. El mi-a spus că e pregătit pentru oricare dintre variante, și că va respecta hotărârea judecătorească. Noi am discutat că indiferent de soluție ar fi respectată. Nu a dat niciun semn că ar putea fugi", a spus avocatul.

Întrebat ce l-ar sfătui în situația de acum, el a răspuns că îi recomandă să se predea pentru că cu siguranță nu e un plus pentru demersurile legale pe care intenționa să le exercite.

"Nu pot decide pentru el. Sunt alegerile lui. Cu siguranță situația lui juridică nu se îmbunătățește în niciun caz. Magistraților care vor decide pe căile extraordinare de atac, cât de ușor le e să aplice legea știind că persoana vizată nu mai e de găsit", a adăugat avocatul.

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost dat în urmărire națională, după ce polițiștii nu l-au găsit nici acasă, nici la biroul său din Primărie.

Edilul a fost condamnat definitiv, vineri dimineață, la cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată.

Cătălin Cherecheș a fugit din țară vineri dimineață, la ora 7.49, prin Vama Petea, folosind actul de identitate al unei rude care locuiește într-un alt stat din Europa, potrivit informațiilor date publicității de Poliția de Frontieră. Ar fi vorba de actele unui unchi al său care locuiește în Austria.