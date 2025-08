Ion Iliescu, în ultimul interviu pentru „Adevărul”: „Sunt mulțumit de ce am lăsat în urma mea!”

„Sunt mulțumit de ce am lăsat în urma mea”, a spus fostul președinte Ion Iliescu, în ultimul interviu acordat anul trecut pentru bloggerul „Adevarul”, Ionuț Vulpescu, fostul ministru al Culturii., adăugând că „unii se raportează consecințialist la mandatele mele, dar uită de unde am luat România și unde am lăsat-o”.

„Când am mers la Cotroceni am știut că va fi și ziua când voi pleca definitiv, acasă. Să nu își închipuie cineva că m-am dus cu alte convingeri decât cele democratice la Cotroceni. Revoluția în România s-a întâmplat și pentru ca nimeni să nu se mai perpetueze la cârma țării. Frumusețea unei democrații constă în autolimitările ei. Democrația în ansamblu e un mecanism politic perfectibil, deci nu ideal, dar care are la bază un arsenal moral de principii: să accepți posibilitatea de a fi învins, să știi să negociezi și să știi să lași puterea din mâini. Pentru cei care se joacă de-a democrația, acest regim înseamnă pe dos, să vânezi doar circumstanțele în care învingi, să ai o majoritate care duce orice negociere în derizoriu și să ții puterea de partea ta cât mai mult timp – ceva ce sună a autoritarism în cele mai abjecte forme. Cât am stat la Cotroceni am făcut ce am putut.

Desigur, unii se raportează consecințialist la mandatele mele, dar uită de unde am luat România și unde am lăsat-o. Când cuantifici un progres vezi punctul de plecare și de sosire. Iar intervalul care le leagă e la fel de important”, spunea fostul președinte..

Acesta a explicat că a preluat România din comunism și a dus-o în democrație. „Drumul dintre cele două a însemnat nu doar tranziție, ci și democratizare. Asta a fost una dintre fețele tranziției. Sunt mulțumit de ce am lăsat în urma mea și cred că în succesiunea mandatelor prezidențiale, precedentul meu a fixat un standard. Noblesse oblige.

Nu îmi e dor, nu am nostalgii, pentru că am făcut ceea ce trebuia. În plus, în democrație nu e loc de melancolie. Faci ceea ce trebuie, când ești ales, și apoi pleci cu decență. E foarte important cum pleci, nu numai de la Cotroceni, ci din toate palatele și cotloanele puterii: fără să te ții de scaun, fără să vrei să rămâi în joc în mod pervers, trăgând sforile pentru alții, fără să ieși apoi în spațiul public vorbind ca și când tu nu mai ești la butoane de ieri”, a declarat Ion Iliescu.

Iliescu spunea că a rămas el însuși, independent de câtă putere a avut în stat

Întrebat la ce s-a gândit în ziua aceea, fostul președinte a spus că s-a gândit că trăiește într-o țară în care poate vota.

„Că trăiesc într-o țară în care pot vota; că viața de după Cotroceni e cea a cetățeanului care se exprimă democratic, la cabinele de vot; că anii care vor urma vor fi ani în care vom avea reprezentați ai puterii, mandatați să întrețină un contract social marcat de libertate, solidaritate și egalitate. Nu m-am gândit la nimic altceva. Mi-am continuat exercițiul public făcând ceea ce am știut că este bine pentru oameni la Fundația mea. Unii cred că ziua în care pleacă de la putere e ziua în care au murit. N-am avut acest sentiment. Și nici pe cel că începe o nouă viață. Ion Iliescu a fost același, înainte, în timpul și după Cotroceni. Am fost foarte mulțumit că am rămas eu însumi în toate aceste vremuri și că am avut timp pentru micro și macroistorii”, a spus fostul președinte Ion Iliescu în ultimul său interviu pentru „Adevărul”.