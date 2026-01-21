Potra a depus o plângere împotriva Penitenciarului Rahova, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5

Mercenarul Horaţiu Potra a depus luni, 19 ianuarie, o plângere împotriva Penitenciarului Rahova, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei şi care a primit termen de judecare la data de 25 februarie 2025.

La Judecătoria Sectorului 5 din Bucureşti a fost înregistrată, în 19 ianuarie, o plângere penală împotriva Penitenciarului Rahova, conform articolului 39 din Legea 254/2013, care reglementează stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în penitenciare.

Termenul de judecare a acestei plângeri penale a fost stabilit pentru data de 25 februarie 2025.

Legea 254/2013 prevede că regimul de executare a pedepselor privative de libertate este stabilit de o comisie specială, în funcţie de mai mulţi factori, precum durata pedepsei, gradul de risc, antecedentele penale, vârsta, starea de sănătate şi conduita persoanei condamnate.

Decizia este comunicată deţinutului, împreună cu informaţii privind calea de atac, iar acesta poate depune plângere la judecătorul de supraveghere în termen de trei zile, fără ca plângerea să suspende executarea deciziei.

Momentan, Potra se află în închisoare după ce a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, alături de Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi.

Toţi se află, miercuri, la Curtea de Apel Bucureşti, unde se judecă dosarul în cameră preliminară.

Potrivit procurorilor, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidențiale din România, în dimineața de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, „în condiții de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra.

Tot potrivit procurorilor, în cadrul întâlnirii de la Ciolpani, cei doi au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare ”acțiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestațiile pașnice de la vremea respectivă.

Procurorii susțin că, prin contacte cu o organizație radical-naționalistă și mesaje considerate alarmiste și manipulatoare către susținători, Călin Georgescu ar fi întărit intențiile infracționale ale lui Horațiu Potra.