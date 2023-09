Posibil moment-cheie al contraofensivei Ucrainei. Avioanele-spion aliate s-au înghesuit din nou pe cerul României

Ne aflăm într-un posibil moment-cheie al contraofensivei armatei ucrainene împotriva invaziei fostei Armate Roșii, iar o dovadă în acest sens ar fi prezența sporită a unor avioane-spion aliate pe cerul României.

Marți, în jurul prânzului, cel puțin trei astfel de aparate, care aveau și transponderele pornite, pentru că este posibil să fi fost în misiune și alte astfel de aparate, dar cu sistemele de identificare oprite, erau în zbor la granița României cu Ucraina sau deasupra Mării Negre.

Interesant este că, în premieră de la începutul războiului , au patrulat simultan deasupra graniței cu Ucraina două aeronave Bombardier Challenger 650 ARTEMIS (Army’s Airborne Reconnaissance Targeting and Exploitation Multi-Mission Intelligence System) care sunt operate de contractori privați. La prima vedere par avione pentru oameni de afaceri, dar în realitate, vorbim de aeronave care sunt înțesate de senzori și computere pentru a intercepta și descifra comunicațiile inamice de la sute de kilometri.

Avionele aparțin companiei Leidos Defense Group și deși nu este nici un militar la bord, experții Pentagonului sunt conectați la senzorii acestuia prin satelit, iar datele sunt exploatate în timp real. Conform unor surse, Pentagonul plătește companiei deținătoare acest serviciu conform unui tarif calculat la oră.

Prima aeronavă Bombardier Challenger 650 ARTEMIS a survolat în buclă granița cu Ucraina pe traseul Constanța, Brăila, Bacău și Botoșani, iar aeronava geamănă a avut un curs mai extins pe ruta Constanța, Brăila, Bacău, Botoșani și Zalău acoperind astfel și frontiera nordică a României.

În plus, desupra Dobrogei și Marii Negre a zburat și un Lockheed EP-3E Aries II al US Navy. Este vorba de un avionul cu misiuni „Airborne Reconnaissance Integrated Electronic System” care are un cost orar de operare de peste 35.000 de dolari și dispune de o largă gamă de senzori ELINT (Electronic Intelligence), SIGINT (Signals Intelligence) şi COMINT (Communications Intelligence).

De menționat că toate datele culese de aceste aeronave ajung la Pentagon și comandamentele Aliate și că o parte dintre acestea sunt transmise părții ucrainene pentru a fi valorificate pe front.