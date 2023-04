Începe contraofensiva ucraineană? Concentrare de avioane spion ale NATO deasupra României FOTO

Cel mai probabil, pe frontul din Ucraina se pregătesc unele mișcări mai importante de trupe, iar drept dovadă, marți în jurul prânzului, avem o mare concentrare de avioane de supraveghere aliate inclusiv deasupra României, în zonele estice și nordice, dar și deasupra Dobrogei.

În primul rând vorbim de o puternică dronă de spionaj Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk a US Air Force, care a plecat de la o bază din Italia și operează sub indicativul FORTE11. Radarele și senzorii aceste drone asigură supravegherea a 100.000 de kilometri pătrați pe fiecare misiune.

Apoi, mai este vorba de un un Gulfstream G550 AEW specializat în război electronic al Aeronautica Militare. Aparatul cu seria MM62303 şi indicativul PERSE71 a survolat Dobrogea la peste 13.000 de metri.

În plus, conform flightradar24.com, în zona Deltei Dunării și a litoralului s-a aflat şi un Lockheed EP-3E Aries II („Airborne Reconnaissance Integrated Electronic System”), un avion de supraveghere electronică al US Navy, care a zburat sub indicativul LA59 la o altitudine de peste 8.600 de metri. Aeronava are un cost orar de operare de peste 35.000 de dolari și dispune de o multitudine de senzori ELINT (Electronic Intelligence), SIGINT (Signals Intelligence) şi COMINT (Communications Intelligence).

Pe de altă parte, în patrulare deasupra graniței cu Ucraina a fost și o aeronavă mai ieșită din comun. Concret, este vorba de o aeronavă Bombardier CL-600-2B16 Challenger 650, care la prima vedere pare un avion pentru oameni de afaceri. În realitate, aeronava denumită ARTEMIS este înțesată de senzori și computere pentru a intercepta și descifra comunicațiile inamice de la sute de kilometri. Avionul aparține unei firme private și deși nu este nici un militar la bord, experții Pentagonului sunt conectați la senzorii acestuia prin satelit, iar datele sunt exploatate în timp real. În principiu, armata plătește companiei deținătoare acest serviciu conform unui tarif calculat la oră.

Cel mai probabil, în misiunea deasupra României a fost și un avion AWACS, dar cu transponderul oprit. Aeronavele AWACS pot supraveghea o suprafață de circa 312.000 de kilometri pătrați și sunt folosite atât pentru operațiuni aeriene defensive, cât și pentru unele ofensive și reprezintă pentru forțele aeriene integrate sau antrenate de NATO și SUA ceea ce este centrul de informații de luptă pentru o navă de război, pe lângă faptul că este o platformă radar extrem de mobilă și puternică. Sistemul este folosit ofensiv pentru a direcționa luptătorii către locațiile țintă și, în mod defensiv, pentru a dirija contraatacuri asupra forțelor inamice, atât aeriene, cât și terestre.