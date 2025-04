Ponta susține că a salvat vieți inundând un hectar de teren. Rapoartele oficiale arată 10.000 de hectare afectate în Dolj

Peste 10.000 de hectare de pășuni și păduri din județul Dolj au fost afectate de inundațiile din perioada 17 mai – 1 iunie 2014, potrivit unui raport al serviciului pentru situații de urgență.

Potrivit raportului din acea vreme al serviciului pentru situații de urgență obținut de G4Media, doar în comuna Rast au fost inundate 1.770 de hectare de pădure, potrivit datelor din acea vreme ale Comitetului pentru Situații de Urgență Dolj.

În total, doar în județul Dolj au fost inundate 10.431 de hectare de terenuri agricole, pășuni și păduri.

În urma valului de acuzații stârnit de dezvăluirea lui Victor Ponta, fostul premier s-a apărat pe rețelele sociale spunând că a inundat un hectar, pentru a salva vieți omenești. „E adevărat că am inundat un hectar sau două de pământ, dar am salvat vieți omenești și întotdeauna voi alege să salvez oamenii, în primul rând români, dar toți vecinii noștri și toți cei care sunt în nevoie. Asta înseamnă să nu fii un ticălos criminal și să ceri să moară oameni doar ca să-i faci rău lui Ponta”, a adăugat el.

Ponta a dezvăluit recent că în 2014, în perioada în care era premier, a ajutat Serbia în timpul inundațiilor, motiv pentru care a obținut cetățenia sârbă în 2018.

„Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor (2014 n.r.), am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul”, povestește Ponta.

Ponta precizează că s-a refuzat inițial deschiderea barajului de la Porțile de Fier deoarece partea românească ar fi fost inundată. Acestea au fost însă deschise, dar oamenii au fost relocați temporar și ulterior despăgubiți.

„Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval…

I-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri noapte, i-am chemat la guvern pe toți. Dimineața la 5 au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia, și-acuma nu mă cheamă să-nvârt și eu un ciolan, că el e întotdeauna cu ciolanul…”, continuă Ponta.

Candidatul a precizat că măsura a fost luată la solicitarea autorităților sârbe, care se confruntau cu o situație disperată.

„La solicitarea disperată a autorităților din Serbia, am aprobat deschiderea controlată a barajului de la Porțile de Fier. Am acționat alături de specialiști pentru a preveni o tragedie în Belgrad, iar în România nu a existat nici un pericol”, a adăugat Ponta.

Ponta descrie decizia luată drept un „gest de solidaritate între două țări vecine”.

„În primul rând, am apărat cetățenii români și bunurile din România, dar am ajutat și un vecin aflat într-o stare critică. În astfel de momente, este necesar să luăm măsuri rapide și corecte, fără a ne gândi la interese politice”, a conchis Victor Ponta.