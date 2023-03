Permis de conducere de la 17 ani: în ce condiție pot șofa tinerii - noua directivă UE

Adina Vălean, comisarul pentru Transporturi la Uniunea Europeană, a dezvăluit că vor fi schimbate regulile pentru obținerea permisului auto.

Într-un interviu acordat 24chasa.bg, Adina Vălean a spus că tinerii vor putea susține examenul pentru obţinerea permisului la vârsta de 17 ani, dar nu vor avea voie să conducă singuri până când vor împlini 18 ani. În acest fel, ei vor dobândi o experiență valoroasă de conducere sub supravegherea unui adult în primul lor an de şofat.

Ea a explicat această modificare întrucât „accidentele rutiere au loc mai des în rândul tinerilor participanţi la trafic, decât în rândul celor mai în vârstă. Deși ei reprezintă doar 8% din numărul total al șoferilor, în două din cinci coliziuni mortale este implicat un șofer sau un motociclist cu vârsta de sub 30 de ani. Acesta este un motiv real de îngrijorare. Acest tipar este influențat de factori comportamentali, dar și de lipsa lor de experiență. Prin urmare, am analizat diferite măsuri politice pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare a riscurilor și pentru a reduce numărul de decese rutiere și răniri grave în rândul tinerilor. Noua directivă va introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani de la luarea examenului și, în același timp, va fi o regulă pentru toleranță zero pentru şofat în stare de ebrietate“.

Comisarul pentru Transporturi spune că viteza, alcoolul și neatenţia se numără printre principalele cauze comportamentale ale accidentelor. „Dar infrastructura mai sigură, vehiculele mai sigure, acordarea primului ajutor după accident, managementul vitezei, aplicarea legii și educația - toate acestea joacă un rol în salvarea de vieți omeneşti. Țările cu cele mai sigure drumuri au implementat un „sistem sigur” - o abordare cuprinzătoare care cuprinde toate aceste aspecte și în care responsabilitatea este împărțită între toți actorii din domeniul siguranței rutiere“.

În cursul acestui an, mai spune Adina Vălean, vor adopta propuneri de actualizare și modificare a normelor UE în vigoare privind starea tehnică a drumurilor.

Prevederile propuse de Comisia Europeană privind permisele de conducere mobile vor intra probabil în vigoare după trei ani de la adoptarea directivei.