Numeroși analiști susțin că Ucraina nu poate rezista mai mult de câteva luni în fața Rusiei, în lipsa ajutorului american. Experții consultați de „Adevărul” nuanțează aceste afirmații sau chiar au o opinie diferită.

Statele Unite ale Americii au decis să suspende ajutorul militar acordat Ucrainei. Asta înseamnă că cel puțin pentru o perioadă de timp care nu este clară, Kievul nu va mai primi arme și muniție, iar în același timp vor pierde accesul la sateliții militari americani și la sistemul Starlink, care le furnizau informații esențiale despre mișcările rușilor. Nu în ultimul rând, serviciile intelligence americane nu le vor mai sprijini pe cele ucrainene.

Anterior acestui anunț, publicația franceză Le Monde a anticipat oprirea asistenței militare americane și a prezentat opiniile unor importanți experți ucraineni și europeni.

„Fără asistență militară americană, vom rezista o jumătate de an”, a declarat generalul locotenent Ihor Romanenko, fost prim-adjunct al Marelui Stat Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Europa nu poate înlocui ajutorul american”, a adăugat el.

Mikola Mitrohin, cercetător la Universitatea din Bremen, este de aceeași părere. El a adăugat că actualele provizii americane, dacă sunt folosite cu moderație, vor dura până la mijlocul verii sau toamnă.

„Adevărul” abordează acest subiect și apelează la expertiza unor cunoscuți experți români pentru a afla în ce măsură ucraninenii ar mai păstra șanse.

Nu e vorba numai de sprijinul de pe front

Experții consultați de „Adevărul” nuanțează sau chiar au o opinie diferită. Hari Bucur Marcu este expert internațional în probleme de politici de apărare națională, instituționalizarea sectorului de securitate și apărare națională, reforma sectorului de securitate. Între 1990 și 2003 a fost printre experții implicați în aspecte esențiale ale reformei Armatei României, cu deosebire în relația cu NATO și a lucrat nemijlocit în structurile Alianței ca șef de secție învățământ și instrucție. Nu în ultimul rând, a fost Associate Senior Fellow pentru politica de apărare la Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate, consilier în Ministerul Afacerilor Externe pentru înființarea Centrului de Reconstrucție Post-Conflict, coordonatorul academic al Centrului de Studii NATO din București, ofițer responsabil cu aspectele miliare ale NATO și alte funcții în Armata României.

„Sunt trei feluri de sprijin pe care îl acordau americanii. Vorbind de sprijinul financiar, fără banii americanilor ucrainenii nu mai pot să-și plătească o parte din salariații la stat, că n-au bani de altundeva. Deci, nu e vorba numai de sprijinul de pe front. Al doilea sprijin e cel militar, de asemenea esențial pentru ucraineni. Iar al treilea e sprijinul politico-diplomatic. Decizia americanilor nu a fost luată ca urmare a scandalului Trump – Zelenski, americanii au anunțat că se va întâmpla asta la un moment dat. Au și spus că până când nu se lămuresc unde ajung banii și armele lor”, spune expertul.

Ucraina ar avea o singură șansă să câștige acest război. Zelenski ar reuși să elibereze țara doar cu sprijin direct american. În schimb, americanii nu vor să intervină militar, dintr-un motiv întemeiat: un război cu Rusia ar provoca pierderi uriașe și ar putea să degenereze într-o confruntare nucleară.

„Nu există o variantă în care Ucraina să câștige războiul pe front. Indiferent cât ajutor primește. Sigur că dacă ar intra americani alături de ei în război, ar învinge Rusia, fără îndoială. Dar americanii nu vor, pentru că sunt conștienți că Rusia rămâne o mare putere nucleară și realizează că totul ar putea să degenereze într-un schimb de lovituri nucleare și așa mai departe. Asta ar fi vrut Zelenski, să intervină și americanii, să intervină și europenii, să intervină toată lumea. Nu degeaba i-a spus Trump că vrea să provoace al Treilea Război Mondial. Așa că știu bine americanii de ce nu intră în război”, adaugă Hari Bucur Marcu.

„În următoarele săptămâni nu vor fi schimbări dramatice pe front”

În opinia sa, în lipsa ajutorului american, Ucraina riscă să intre într-un colaps economic și să ajungă în epoca de fier. Există însă și un „dar”.

„Dacă America abandonează de tot Ucraina, chiar dacă le mai dă unele ajutoare ca să nu moară de foame sau să nu moară pe front degeaba, va fi rău. Dacă americanii își vor retrage de tot ajutorul diplomatic și ajutorul politic, Ucraina nu mai poate să ridice pretenții că este în rândul lumii. Nu e vorba de victorie, ci de înfrângere aici. Deci Ucraina poate să ajungă în epoca de piatră și încă să lupte. Poate să lupte cu arcuri, cu săgeți. Au făcut-o și vietnamezii împotriva franceziilor, au făcut-o și alții. Chiar și învinși, ucrainenii nu se vor preda, nu vor capitula, vor lupta cu arcuri și săgeți”, mai spune Hari Bucur Marcu.

Cu toate acestea, Hari Bucur Marcu nu crede că în următoarele săptămâni vor avea loc schimbări dramatice pe front. Rușii vor continuă să înainteze încet, dar sigur, exact ca și până acum, iar ucrainenii le vor opune o rezistență dârză și vor ține, cel puțin pentru următoarele săptămâni, frontul, vor evita spargerea frontului.

„În următoarele săptămâni nu vor fi schimbări dramatice pe front”, anticipează Hari Bucur Marcu.

Ce ar putea să profite rușii

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, omul care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaţionale din Sud-Est, este optimist-moderat. În opinia sa, ucrainenii vor avea probleme uriașe fără asistență militară americană. Însă, chiar și așa, ucrainenii vor continua să reziste. Și chiar dacă rușii vor continua la rândul lor să înainteze și să câștige kilometru după kilometru, nu vor îngenunchea Ucraina.Vor urma perioade extrem de dificile pentru ucraineni, însă generalul Virgil Bălăceanu se așteaptă ca oprirea ajutorului american să fie doar temporară. El explică și cum ar putea evolua situația pe front.

„Ne-am putea aștepta la o schimbare a situației operative de pe teren în avantajul rușilor, care oricum aveau inițiativa, dar vom vedea cum va reacționa rezistența ucrainiană în asemenea condiții. În mod cert, în aceste condiții foarte favorabile pentru ruși, vor amplifica acțiune ofensive în Kursk. Kurskul încă rezistă, vor căuta să dezvolte capul de pod de pe râul Oskol cu direcții operative ulterior spre Harkov și spre orașul Lîman și vor încerca să asedieze Pokrovskul și sigur să-l și captureze, să-l cucerească. Întrevăd că acestea ar fi obiectivele principale ale rușilor în această pauză, că nu-i spunem mai mult decât o pauză a sprijinului american. Vom vedea cât de lungă este această pauză și în ce condiții se va relua sprijinul american”, spune generalul.

În opinia sa, ucrainenii s-au pregătit dinainte și pentru acest scenariu, mai ales că era de așteptat ca americanii să oprească sau își diminueze ajutorul acordat Ucrainei, indiferent cine ar fi câștigat alegerile în SUA.

„Am convingerea că Zelenski și ai săi comandanți militari erau pregătiți pentru un asemenea scenariu. Ca atare, aș spune că ei erau pregătiți să-și redimensioneze aprovizionarea frontului. Mă aștept ca industria lor de apărare să lucreze în trei schimburi. Zelenski sublinia că 50% din necesarul de pe front este asigurat de industria ucrainiana. Rezistența acum a ucrainienilor se va baza pe un moral care a crescut și în rândul comandanților și a luptătorilor. Pentru că acest abandon al americanilor înseamnă pentru ei un moment al trădării sacrificiului pe care l-au făcut până acum. Și asta ridică moralul. Vor fi și mai hotărâți să reziste. Și dacă vor avea din resurse interne ulterior și resurse europene o alimentare către corespunzător a frontului, există șansa să rezistă rezonabil”, mai spune el.

Rolul europenilor poate fi important

Totuși, o pauză mai lungă ar putea fi o veste extrem de proastă pentru ucraineni, care sunt totuși dependenți de ajutorul americanilor. Aici va interveni și rolul europenilor, care vor încerca să suplinească parțial pierderea sprijinului dat de americani până acum.

„Ucrainenii pot rezista încă, plecând de la ideea că această pauză înseamnă câteva săptămâni. Dar să nu însemne luni de zile, că atunci lucrurile pot fi mai complicate. În acest ultim caz vom vedea rolul sprijinului european. Însă situația operativă de pe teren, și aici vizăm nu numai rezistența pe aliniamentele de apărare, dar și rezistența sistemului energetic, adaptarea lui la loviturile care vor fi și mai intense din partea rușilor, va fi grea. Și va fi tot mai complicat din momentul în care sprijinul american este stopat. O parte din sprijin însemna și muniție și mijloace de apărare antiaeriană, așa că este un punct critic, dar nu cred că vom asista la un colaps al frontului ucrainian de apărare, sau și mai mult la un colaps al statului ucrainian”, explică generalul Bălăceanu.

Ucraina, Vietnamul rușilor

Aici, generalul dă ca exemple Vietnamul și Afganistanul. În cazul Afganistanului, talibanii, care erau mult mai slab înarmați decât ucrainenii, au rezistat în fața celor mai mari puteri. Mai întâi, insurgenții afgani au supraviețuit atacului nimicitor dezlănțuit asupra lor de fosta Armata Roșie a fostei Uniunii Sovietice. Ulterior, mai aproape de zilele noastre, afganii au rezistat celei mai puternice armate a lumii, cea americană. Și chiar dacă aparent americanii au învins și chiar ocupat la un moment dat Afganistanul, într-un final au fost nevoiți să-l părăsească, rezultând o retragere umilitoare în timpul mandatului lui Joe Biden. Azi, Afganistanul este condus de talibani, adică de cei care au fost pe rând dușmanii sovieticilor, iar apoi ai americanilor. Asta nu înseamnă că ucrainenii nu vor avea probleme mari în următoarea perioadă.

„Exemplul eșecului războiului din Afganistan este demonstrat. Talibanii, care erau inferiori numeric și cu totul inferiori, dacă nu este un pleonasm, și este, dar îl accentuez, dotării forțelor NATO, Statelor Unite și aliaților săi, au rezistat pentru că au avut voință. Au rezistat într-un război de 20 de ani și iată că acum sunt la putere din nou”, spune generalul.

Mai mult, Ucraina ar putea fi Vietnamul Rusiei. Cu o nuanță explicată de generalul Virgil Bălăceanu. Astfel, am putea vedea un adevărat război de gherilă, în care unități mici ucrainene să își hărțuiască dușmanul și invers.

„Ucraina s-ar putea transforma în Vietnamul Rusiei, putem spune, însă aici trebuie să nuanțăm. Teritoriul nu este atât de favorabil ucrainenilor, pentru că în Donbass populația este nu numai de origine ucrainiană, este și de origine rusă. Însă eu mă așteptam de mai mult timp ca să vedem, asta însemnând cu un an mai bine în urmă, la focare pe teritoriile cucerite de către ruși a unor nuclee și apoi a unor grupări de rezistență de luptă de guerilă ucranene. Dacă ar fi măsură să aplice și lupta de guerilă, chiar în zona Donbassului, ar fi un lucru mare. Dau un exemplu: posibil că o să cadă Pokrovskul și dacă ucrainenii pregătesc acțiuni de guerilă în Pokrovsk, de guerilă urbană, va fi un simbol. Să spună: Am pierdut orașul, dar n-am pierdut lupta”, punctează cunoscutul general.

Unde vor trebui să se concentreze ucrainenii

El explică și ce ar avea de făcut ucrainenii, pentru a rezista presiunii tot mai mari la care sunt supuși de agresori.

„Există o zonă pe care ucrainienii trebuie să o pregătească. Sper că au pregătit-o, dar trebuie să amplifice pregătirea pentru apărarea acelei zone, să le spunem, orașelor forturi. E vorba de Kosteantînivka, Druzhkivka, Kramatorsk și Slaviansk. Astfel încât scopurile invaziei pentru Donbass, și anume cucerirea în întregimea Donețk, atingerea punctului de jocțiune între cele trei regiuni, e vorba de Donețk, e vorba de Harkov și Zaporojie, să nu fie atins în timp scurt, pe termen mediu aș zice, nu neapărat în timp scurt, de către forțele rusești. În același timp să continue rezistența în Kursk. Dacă reușesc cu o asemenea rezistență în Donbass, cum spuneam, pe centura sau pe zona forturilor, și în Kursk, este o demonstrație a faptului că voința ucrainienilor de a rezista înlocuiește sprijinul militar american și creează condiții în timp pentru o amplificare, nu neapărat o substituire, că este dificil, a sprijinului militar al americanilor”, detaliază generalul.

Cu toate acestea, dacă sprijinul american va fi oprit pentru mai mult timp, situația va deveni delicată. Aici va fi nevoie ca europenii să depășească stadiul declarativ și să ofere sprijinul promis.

„Important e să rezistente câteva luni, poate o jumătate de an. Într-o jumătate de an, lucrurile se pot schimba. Europa are bani. Europa poate să creeze, cum și-a propus, o coaliție de voință pentru sprijinul Ucrainei. E adevărat că europenii nu pot peste noapte să crească în așa măsură sprijinul și să le trimită cu mult mai multe arme și muniție. Însă coaliția de voință poate face eforturi și să aprovizioneze Ucraina și de pe alte piețe, nu numai de pe piața europeană. Un exemplu ar fi Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă, dar și alte state, care pot furniza echipamente militare performante și muniții pentru sprijinul militar către Ucraina. Din păcate, Europa nu a fost pregătită pentru o război de înaltă intensitate și de lungă durată. Ca atare, nu s-au rezolvat stocurile și va fi nevoie de un timp destul de lung pentru asta, timp pe care Ucraina nu îl are. Industria de apărare a Europei s-a activat, dar este încă o industrie de apărare la pace, nu are calitatea pe care ar trebuie să o aibă o adevărată industrie de apărare, de a fi în măsură să treacă la industria de război. Europa nu a fost pregătită pentru un război pe propriul său teritoriu, pentru apărarea propriilor sale valori și a teritoriilor statelor europene. Dar în anii care vor veni se va rezolva și această problemă, pentru că Europa are nevoie nu să intre într-un război cu Rusia, ci să se asigure că-l va evita. Iar cea mai bună cale, de fapt chiar singura pentru asta e descurajarea potențialului”, încheie generalul Virgil Bălăceanu.