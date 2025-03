O cunoscută vloggeriță româncă a comparat prețurile din România cu cele din Bulgaria și a ajuns la o concluzie surprinzătoare, după ce a mers la cumpărături, la Ruse.

Doi tineri vloggeri pasionați de aventuri și călătorii, Alexandru și Corina, au lăsat pentru câteva ore Bucureștiul pentru Ruse, totul cu un scop. Cei doi vloggeri, cunoscuți în social media sub numele doi hoinari au vrut să vadă cu ochii lor dacă este adevărat că prețurile din magazinele vecinilor noștri aflați la sud de Dunăre sunt mai mici decât în România.

„Oare merită să mergi din București până la Ruse să faci cumpărături? Noi am comparat prețurile și s-ar putea să rămâi suprins”, a spus Corina, în debutul videoclipului care a adunat aproape 110.000 de vizionări după ce a fost postat pe You Tube.

„Dacă vii să cumperi din Bulgaria, vei plăti la jumătate de preț față de prețul din România. Iată cel mai facil punct în care merg cei din Sud, este la Ruse”, a dăugat tânăra. Din start, Corina și Alexandru au fost surprinși de numărul mare de români veniți în Bulgaria pentru cumpărături.

Scump în România

Dar înainte de a trece în revistă prețurile din Bulgaria, cei doi au intrat într-un hipermarket din România, unde au vrut să vadă pentru început prețurile a 10 produse de bază.

„Un kg de cartofi o să ne coste 2,94 lei”, a spus tânăra, iar soțul ei a completat-o: „Am ales cartofi din aceștia vrac și kilogramul este 3,49 lei.” Au trecut apoi la ceapă 2, 79 lei kg, în România.

„Și kilogramul de zahăr de la Kaufland este 2,89 lei. Bun, suntem la pâine. Pâinea franzelă este 2,79 lei. Și pâinea nefeliată este 1,15 lei. Am adăugat-o în coș și o să înceapă să crească valoarea coșului. Deoarece am ajuns la carne. Un kg de piept de pui costă 28,15 lei. O bucată mare de carne de porc. Un kg are caserola și costă 25,32 lei. Am ales un salam de porc. Este un salam de la Cristim. Sper să-l găsim și în Bulgaria. Prețul este redus, dar nu contează. Luăm ca atare. Prețul este 17,49 lei pentru 500 grame. Litru de lapte marca Kaufland este 4,39 lei. Nelipsitele ouă din meniul românului 30 de ouă costă 22,99 lei. Pâinea albă - un kg 2,09 lei. Mălai marca Kaufland preț de 1,69 lei per kg. Ulei avem preț pe litru 7,49 lei și cred că pe acesta luăm considerare. Orez 11,49 lei și până acum valoarea coșului nostru este de 133 lei. Tot așa să ne asigurăm că o să găsim aceleași produse și în Bulgaria o să luăm toată marca Kaufland”, au spus cei doi.

Cum însă pe lista necesităților nu se află numai alimentele, tinerii au mai luat în calcul și alte câteva produse.

„Avem pachetul de hârtie igienică, 8 role, 2 straturi. Nebunia aici. 10 lei. Prețul la fel. Scanăm și băgăm în coș. Aici în România prețul pentru persil 95 de spălări color este de 109 lei. Sunt curioasă dacă din Bulgaria ne întoarcem cu brațele pline. Și aici avem berea BeKs, 4,99 lei la 0,33 ca să o găsim și în Bulgaria. Sigur găsim Beks acolo, bere blondă. Și nelipsita apă. Prețul este de 7,49 pentru 5 litri. Și cum noi suntem fani Pepsi Twist o să alegem sucul ăsta. Un suc la 2,5 litri. Preț de 12,40 lei. Cam atât despre prețurile produselor de bază din România. Pe coșul acesta o să plătim 311 lei”, au mai spus ei.

Înainte de a porni, ei au alimentat la o benzinărie, în România. „Eu sunt curioasă dacă ne întoarcem cu portbagajul plin din Bulgaria. Și suntem pe șoseaua Giurgiului la Petrom. Noi am alimentat mai devreme puțin pentru că vrem să facem full-ul din Bulgaria când ne întoarcem. Aici motorina este 7,67. Noi avem un rezervor de 60 de litri. Asta înseamnă că un full ar costa 460 de lei. Și acum ceasul este 12 și 16 minute. Hai să vedem cât facem până în Ruse. Și testul este în felul următor. Comparăm prețul la combustibil dar și la top alimente de bază. Și oficial am făcut o oră 20 până la Kaufland din Ruse”, a fost o primă concluzie.

Invazie de români în magazinele din Bulgaria

Ajunși în Ruse, au rămas surprinși de numărul mare de români veniți să facă și ei cumpărături. „Vai, și e plin de români. Hai să vedem ce găsim aici, chiar sunt curios. Și începem rapid. Am ajuns la cartofi. Cartofi albi, 1,59 leva. La fel, o să luăm un kilogram să vedem diferența între prețul din România și prețul de aici. Și acum ceapa. Urmăm lista pe care am avut-o și în România. Avem un kilogram, prețul este de 1,79. Să transformăm la final toate prețurile și o să vedem cu câți bani am rămas în plus. Cât am economisit. Ulei, cred că putem compara cu uleiul ăsta. Văd că este o reducere de 25%. Super reducere, dacă mă întrebi pe mine, la alimente e chiar un procent foarte mare. 2,99, 6,44 leva până acum. Și uite zahărul, 0,65 sau 0,95”, au continuat tinerii.

Deși nu au găsit mălai marcă identică, ei au cumpărat ceva ce li s-a părut comparabil din punct de vedere calitativ. „Ne-am tot învârtit pe aici, pe la zona de făină. N-am găsit marca Kaufland, în schimb am găsit marca aceasta. S-ar putea să fie cam pe acolo din punct de vedere al calității. Prețul este de 2,29. Și kilogramul de orez este 2,99. Aici avem fasole, 5,49, 3,49.”

„(...) Smântână, 4,99, 1,59, 1,89, 1,39. Bun, și avem cofrajul de ouă, sunt 15 în cofraj și o să punem 2, ca să echivalăm cu numărul de ouă pe care l-am cumpărat și în România. Așa că o să punem 4,99 plus 4,99. Lapte, marca Kaufland, grăsime 1,5% și o să ne coste 2,69. Carnea de pui, avem aici o caserolă de 1 kg și o să ne coste 14,75. Avem kilogramul de carne de porc la 9,99, 10, redus 37% de la 16. Arată bine, carne proaspătă de la vitrine, nu ambalată sau vidată. O pizza congelată, 7,29 și avem șampun la 9,99, tot la fel reducere de 19%, 7,99. Și acum nu știm ce să alegem, cola sau Pepsi. Noi în România am făcut comparație cu Pepsi Twist la 2,5 litri. Aici nu avem varianta asta, așa că o să mergem pe un cola la 2 litri, 3,19 pentru că are același preț ca și Pepsi. Trecem în listă. Și o bere Corona, știu noi am ales Beks, o să ținem cont, adică țineți și voi cont. De 0,33 este 3,49. Iar acum apă, la 5 litri avem de vin, care este 2,89. Astea fiind spuse, coșul de aici din Bulgaria o să ne coste...”, a spus Corina, lăsând intenționat un semn de întrebare.

Concluzia vloggerilor

Apoi, tinerii au vizitat mai multe obiective din Ruse și au intrat într-un restaurant, pentru ca la final să vină concluzia mult așteptată.

„România vs. Bulgaria. Dacă vii să cumperi din Bulgaria, vei plăti la jumătate de preț față de prețul din România. Asta spuneau mulți români înainte să vină să facă cumpărături de aici. Totalul este... Suspans, da? Cumpărături combustibil, vinieta, transport și podul, taxa la pod. Avem așa cumpărături în România. Coșul a costat 311 RON. Pe coșul acesta o să plătim 311 lei. În Bulgaria, costul coșului este de 319 lei. 126 de leva, convertit, 320 de lei. Primul minus. Minus, da? Combustibil, full-ul la mașină pentru o capacitate de 60 de litri. 460 în România, 407 în Bulgaria”, a fost concluzia lor, deși în Bulgaria au cumpărat, în unele cazuri, produse aparținând unor mărci mai mai scumpe și mai bine cotate decât cele pentru care au optat în România.

Totuși, ținând cont că au dat bani pe combustibil și pe taxe de circulație în Bulgaria, cei doi sunt de părere că e mai bine pentru români să-și facă cumpărăturile în țară.

Urmează scumpiri mari în continuare

Altfel, continuă să fie evident că în general, prețurile sunt desigur mai mici în Bulgaria. Însă nu toate. Pe de altă parte, în România sunt anunțate scumpiri masive în următoarea perioadă, ceea ce înseamnă că vom avea prețuri și mai mari. În plus, inflația este mai mare la București, iar autoritățile nu sunt capabile de ani de zile să o stăvilească.

Potrivit ultimului raport al Institutului Naţional de Statistică, citat de Antena 3 CNN, urmează o creştere accelerată de preţuri până de Paşte. Preţurile alimentelor, conform sondajului INS, ar putea creşte cu o medie de 35%. Este o creştere nejustificată, spun economiştii, potrivit sursei citate dar cu siguranţă nu vom scăpa. Aceste majorări de preţuri se vor adăuga la cele deja mari, pentru că mai multe produse s-au scumpit în ultima perioadă.