Paradisul care atrage turiști români cu prețuri neschimbate de 10 ani. „Numai la noi se practică japca”

Românii aleg de cele mai multe ori să-și petreacă vacanțele în străinătate, în special vara, spre disperarea hotelierilor care se plâng de lipsa clienților. Însă în foarte multe cazuri turistul român face această alegere pentru că, nu e un secret, un sejur în străinătate e mai ieftin decât în propria țară.

Vara e tot mai aproape, iar mulți oameni și-au rezervat deja din timp vacanțele de vară. Conform statisticilor, țări precum Grecia, Turcia, Bulgaria și Cipru sunt destinații favorite pentru români. Peisajele frumoase și prețurile mai mici din România sunt tot atâte argumente.

Pe grupul de Facebook Vacanțe sub 500 de euro, o doamnă e autoarea unei postări scurte, dar foarte la obiect: „Prețul la șezlong în Cipru – Paphos.” Cele câteva cuvinte sunt însoțite de fotografii care vorbesc de la sine despre prețurile mici din Cipru. Spre exemplu, pe plaja Alykes, un șezlong costă 2,50 euro, la fel ca și o umbrelă. Prețurile sunt sensibil mai mici și, dau asigurare internauții, sunt valabile întreg sezonul. De altfel, prețurile ar fi neschimbate de 10 ani, spun unii.

Postarea a fost primită cu interes de internauți, care au remarcat diferența față de prețurile de pe litoralul românesc. „Acestea sunt prețurile și în sezon sau doar în extra-sezon?”, a întrebat cineva.

„Mereu”, i-a răspuns o doamnă, iar altcineva a intervenit: „Cred că de vreo 10 ani sunt aceleași.” Și a fost imediat completat de un alt internaut, care i-a dat dreptate. „Ai dreptate! Acum șase ani erau aceleași preturi și era în plin sezon.... În toate orașele am fost la plajă și nu erau diferențe la bani... Numai la noi se practică japca. 10 euro un șezlong.” „Mereu sunt aceleași peste tot”, a adăugat o altă persoană.

Prețuri mici

Altcineva a vrut să afle ce buget i-ar trebui pentru o vacanță în Cipru. „Aș dori la anul să merg în Cipru. Pentru 10 nopți ce buget aș avea nevoie?”, a întrebat el.

I-a răspuns chiar un român din Cipru. „Deși stau aici de 15 ani n-aș ști să vă spun exact. Acum depinde de fiecare dacă închiriezi hotel unde ai mic dejun sau all inclusive (acestea fiind foarte puține și scumpe) sau un apartament care este minim 80 de euro pe zi. Vă pot spune prețuri, nu știu dacă mâncați zilnic la restaurant sau doriți și într-o seară ceva mai simplu. O suflakia sau un giros care sunt 5– 6 euro porția sau o pizza care este între 12-20 de euro, de exemplu. Cu siguranță veți vrea să încercați un meze cipriot care costă între 22-25 de euro de persoană. O masă în oraș pentru două persoane poate fi 30 de euro, poate fi 50 de euro. O bere e între 3,50-5 euro pe plajă sau la cafenea. O băutură/coktail e 9 euro seara în bar/ club.”

„Poza este de astăzi? Este vreme de plajă?”, a întrebat cineva. „Da, azi am făcut poza, este foarte cald de o săptămână. Ieri, soțul a făcut prima baie în mare. Multă lume e pe plajă deja, acum două zile au fost 32 de grade.”

„Video este de sâmbătă”, a răspuns autoarea postării. „Sunt prețuri reglementate de guvern tot timpul anului! Turiștii sunt chiar îndemnați să reclame eventualele prețuri mai mari, dar nu am auzit să fie cazul. Am fost și în estul Ciprului, și în vest și peste tot aceleași prețuri! La plaja din imagine am fost anul trecut pe 20 iulie, plin sezon!”, a punctat altcineva.