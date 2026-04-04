Pădurari bătuți și amenințați cu moartea de hoți de lemne prinși la furat. Ministrul Mediului vrea bodycam-uri pentru tot personalul silvic

Scandal uriaș, într-o arie naturală protejată din vestul țării, unde doi rangeri ai Administrației Parcul Natural Lunca Mureșului au fost agresați și amenințați cu moartea, după ce au surprins mai multe persoane la furat de lemne.

UPDATE 11.30 Reacția Ministrului Mediului

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, cere bodycam-uri pentru tot personalul silvic.

”Încă doi pădurari sau rangeri au fost agresați de hoții de lemne și au ajuns la spital zilele acestea. De ani de zile se tot vorbește de cum cei care luptă împotriva tăierilor ilegale sunt marginalizați în propria instituție. Sunt lăsați singuri. Deși ei sunt eroii care nu întorc capul la ilegalități. Și e ușor de văzut, cu ochiul liber, cum în ultimii mulți ani de zile conducerea Romsilva a ales să facă ,,investiții" în hoteluri sau să dea sporuri de pensionare pentru cine trebuie, în valoare de sute de milioane, în loc să ia odată bodycam-uri pentru tot personalul silvic, să știe toți că sunt mai în siguranță (investiție care nu știu dacă ar fi fost mai mult de câteva milioane cu tot cu servere). Pentru asta federația sindicală nu și-a folosit puterea în negocieri. Sutele de pădurari de bună credință puși în pericol anual pentru că sunt minoritatea care își face treaba nu a reprezentat un subiect. Ei bine, pentru mine este un subiect. Pentru că eu cred că Romsilva se poate face bine doar cu oamenii care vor să oprească mafia lemnului, pădurari care trebuie să fie cu adevărat protejați. Așa că miercuri o să chem conducerea Romsilva și o să transmit că, pentru Ministerul Mediului, este esențial să se prevadă în bugetul lor din 2026 banii necesari pentru bodycam-uri pentru tot personalul silvic”, a scris pe Facebook Diana Buzoianu.

Doi rangeri ai Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului au fost agresați și amenințați cu moartea, joi seara, de mai multe persoane după ce au urmărit un autoturism ai cărui ocupanți au fost surprinși la furat de lemne în aria naturală protejată.

Cei doi pădurari erau în patrulare și au observat un autoturism încărcat cu materiel lemnos din aria protejată. Au încercat să-l oprească, însă șoferul a gonit nebunește.

Rangerii au pornit în urmărirea lor și au reușit să îi ajungă pe raza localității Saravale, județul Timiș.

Situația a degenerat rapid, iar în sprijinul celor surprinși la furat au mai sărit vreo 20 de oameni.

Rangerii au reușit să se refugieze în mașină, care a fost la rândul ei avariată, fiind lovită cu obiecte contondente. Mașina s-a ales cu oglinda din partea dreaptă distrusă și cu un geam spart, în dreptul șoferului.

Până la urmă, rangerul aflat la volan a reușit să pornească autoturismul, cu ajutorul căruia cei doi angajați ai Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului au scăpat de furia celor care au sărit în apărarea infractorilor.

„Cazul a intrat în atenția autorităților competente, Poliția identificându-i pe făptași iar Parchetul timișean întocmind un dosar de cercetare penală pentru faptele comise de respectivele persoane. Ne bucură faptul că colegii noști au reușit să scape dintr-un eveniment reprobabil care se putea solda cu consecințe mult mai grave”, a declarat Mihai Pascu, directorul Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului.