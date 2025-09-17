Oponentul lui Putin îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”

Unul dintre cei mai importanți oponenți ai lui Vladimir Putin, disidentul și fostul mare campion de șah Garry Kasparov, îl critică pe președintele României, Nicușor Dan, susținând că a legitimat practic atacurile rusești asupra populației civile din Ucraina prin refuzul de instituire a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„România nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, deoarece se teme de o confruntare cu Federația Rusă”, spunea anterior Nicușor Dan.

„Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”, a scris Garry Kasparov pe X.

Totuși, Nicușor Dan a transmis că, în funcţie de evoluţia lucrurilor, ţara noastră ar putea reconsidera acest punct de vedere.

„Am avut discuţii incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul naţional de stat, consilieri, oameni din Armată, specialişti de politică externă. Pentru moment - mai degrabă nu. Dar, în funcţie de evoluţia lucrurilor, putem să reconsiderăm”, a spus șeful statului.

Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, a susţinut luni fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, relatează DPA şi Reuters, preluate de Agerpres

„Implementarea ideii provocatoare a Kievului şi a altor idioţi de a crea o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei şi autorizarea ţărilor NATO să ne doboare dronele vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia”, a scris politicianul rus pe canalul său de Telegram.

Declarațiile sale vin în contextul tensiunilor sporite după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez săptămâna trecută. În replică, NATO a trimis avioane de vânătoare suplimentare pe flancul său estic, ceea ce a reaprins dezbaterea privind protejarea vestului Ucrainei și neutralizarea dronelor sau rachetelor rusești care survolează teritoriul.

De la începutul invaziei ruse în 2022, Kievul a solicitat în mod repetat Alianței Nord-Atlantice protejarea spațiului său aerian. NATO a evitat însă până acum să răspundă acestei cereri, pentru a preveni o confruntare militară directă cu Rusia.