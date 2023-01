O româncă din Spania a născut acasă, iar povestea ei a ajuns în presa iberică: „Nu am vrut o naștere ca în filme”

O româncă, pe numele său Diana Biriș, a născut, duminică, 15 ianuarie, o fetiță în locuința sa din localitatea spaniolă Selorio. Aceasta a fost ajutată de soțul ei, Antonio Sorca, și de fiica ei, în vârstă de 15 luni, relatează El Comercio.

Când micuța Agatha Emina va crește, mama sa îi va spune că s-a născut acasă. O poveste pe care nu o vor uita cu siguranță. Diana Biriș a decis inițial să nască acasă.

Soțul acesteia a afirmat că Diana Biriș a hotărât să nască acasă „pentru confort”. Pe lângă faptul că nicăieri nu este ca acasă, cuplul, de naționalitate română, mai are o fetiță de 15 luni, Antonia Norica, pe care mama încă o alăptează.

Cuplul a discutat despre posibilitatea de a angaja o moașă care să o asiste pe mămică la naștere, însă „nu prea există oferte aici”.

În plus, femeia a mărturisit că „locuim într-o casă foarte mică și nu aveam loc pentru încă două persoane".

„Nu am vrut o naștere ca în filme", a dezvăluit femeia, astfel că la ultimul control realizat la Spitalul Cabueñes a întrebat dacă poate fi internată împreună cu fiica ei cea mare și i s-a spus că da.

„Nu am simțit că mi s-a rupt apa”

Diana Biriș se hotărâse deja să nască în spital când povestea a luat o nouă turnură. Totul s-a petrecut foarte repede. Soțul acesteia se afla la afacerea pe care o conduce, un magazin ce comercializează cidru, numit El Portal, situată vizavi de Plaza de Abastos din Villaviciosa, în timp ce Diana Biriș se afla acasă.

„O țineam pe Antonia în brațe când am început să am contracții, așa că l-am sunat pe soțul meu, care lucra, să vină acasă să pregătească totul”. Însă bărbatul nu a ajuns la timp.

„Nu am simțit că mi s-a rupt apa și nici nu am expulzat dopul de mucus (lucru obișnuit atunci când colul uterin începe să se dilate), așa că am sunat rapid la 112 și a venit echipa medicală formată din doi tehnicieni și doi medici de gardă", a afirmat Diana Biriș.

Când soțul ei a ajuns acasă, Agatha Emina se născuse și se afla în brațele mamei sale. La douăzeci de minute după naștere, soțul a tăiat cordonul ombilical al Agathei.

Diana Biriș a mărturisit că nașterea „a fost fantastică”.

„Nou născuta a ieșit din trei împingeri și suferința a fost ca la prima naștere, poate puțin mai mult”, a declarat femeia.

„Nu sunt un super-erou, sunt doar o femeie căreia nu-i este frică de fenomenele naturale”, a mai adăugat românca, care a precizat că „au trecut 20 de ani de când nu s-a mai născut un copil acasă în Selorio”.