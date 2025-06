O româncă a absolvit „West Point” și a devenit sublocotenent. Cum a ajuns la prestigioasa academie americană

Miruna Gabriela Duracu, absolventă a prestigioasei Academii Militare americane „West Point”, a primit, luni, gradul de sublocotenent în cadrul unei ceremonii militare, la sediul Statului Major al Forţelor Terestre.

La West Point, Miruna Gabriela Duracu s-a remarcat prin „angajament constant şi rezultate de excepţie în toate domeniile esenţiale: militar, sportiv şi academic”, precizează MApN. Potrivit sursei citate, fosta elevă a Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” a reuşit să se menţină constant printre primii din anul ei de studiu şi a devenit „un veritabil ambasador al valorilor militare româneşti” aducând o contribuţie semnificativă la consolidarea imaginii Armatei României în mediile internaţionale de elită.

„Este un exemplu de lider format în spiritul disciplinei, al muncii şi al onoarei, pe care orice instituţie militară ar fi mândră să îl aibă în rândurile sale. Felicitări, Miruna şi mult succes în cariera militară!”, mai notează MApN, scrie News.

În discursul rostit după primirea gradului de sublocotenent, Miruna Gabriela Duracu a spus că faptul că a putut studia la una dintre cele mai prestigioase academii din lume, West Point, a fost o „provocare uriaşă”, dar şi o „responsabilitate imensă”.

„Să fii acolo nu înseamnă doar să înveţi, înseamnă să demonstrezi în fiecare zi că ştii pentru cine şi cu ce scop porţi tricolorul pe uniformă. La West Point am învăţat ce înseamnă disciplina, respectul pentru oameni şi curajul. Dar am învăţat şi că a fi lider nu înseamnă doar să comanzi, înseamnă că trebuie să asculti, să înţelegi şi să inspiri. Nu a fost uşor, dar ştiu că tocmai prin aceste momente dificile se formează caracterul. Sunt conştientă că momentele grele nu se termină aici, dar după cum am învăţat şi la West Point, motivaţia nu trebuie să fie mereu perfectă, atâta timp cât rămâne bine”, a declarat absolventa.

Ea a adăugat că poţi fi obosit, dar nu ai dreptul să fii „complet distant” de ceea ce se întâmplă în jurul tău, că poţi fi „nesigur, dar nu ai voie să-ţi pierzi onoarea”.

„Încep acest drum cu convingerea că România are nevoie de ofiţeri nu doar bine pregătiţi, dar şi echilibraţi, curajoşi şi dedicaţi. Ofiţeri care nu vor să caute doar scurtături, ci vor să caute soluţii, care nu se vor impune prin frică, ci care vor conduce prin exemplu. Mă simt pregătită să fiu unul din aceşti ofiţeri. Nu ştiu ce se va întâmpla pe acest pământ, dar ştiu că nu pornesc singură. Pornesc cu tot ce am primit de la părinţii mei, de la prietenii mei şi de la comandanţi şi de la instructori. Pornesc cu lecţiile învăţate la West Point şi cu încrederea că pot face o diferenţă. Şi mai pornesc cu dragoste de ţară. Şi cu dorinţa sinceră că o să pot servi România cu onoare”, a spus Duracu.

Ea a completat că este „gata” să facă greşeli şi să înveţe repede din ele şi că nu ştie toate răspunsurile, dar ştie că o să le caute „în fiecare zi”. „Am să fiu un ofiţer care serveşte România cu onoare, dar nu doar cu armele, ci şi cu mintea şi cu sufletul”, a conchis Miruna Duracu.

Miruna Duracu a fost prima elevă a Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” admisă la cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ militar din Statele Unite ale Americii - Academia Militară „West Point”. „Ambiţioasă, perfecţionistă şi determinată, Miruna a reuşit să răzbată într-o competiţie destul de dură şi să îşi depăşească toate limitele în cursa pentru singurul loc alocat pentru România. S-a antrenat în fiecare zi, şi-a perfecţionat abilităţile de comunicare în limba engleză şi a luptat până în ultimul moment pentru a demonstra că poate trece peste toate probele eliminatorii din această competiţie”, scria MApN în urmă cu patru ani.

Întrebată de ce a ales liceul militar, Miruna Duracu, originară din Vaslui, a dezvăluit pentru armataromaniei.ro că şi-a dorit să intre în armată încă din şcoala generală, după ce a văzut la televizor parada militară de Ziua Naţională a României.

„Eram destul de mică, nu îmi amintesc exact ce vârstă aveam, dar am văzut la televizor parada militară de Ziua Naţională a României şi i-am spus mamei că vreau în armată. Nu m-am răzgândit nicio clipă, iar în clasa a VII-a am început să mă pregătesc intens pentru admitere”, a povestit ea în urmă cu patru ani.