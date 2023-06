Modificări periculoase în Codul rutier. Șoferii cu permis B vor putea conduce și motociclete

Șoferii care dețin un permis categoria B vor putea conduce și motocicletele cu o capacitate cilindrică de până la 125 cmc fără să dea examen. Experții în domeniu atrag atenția că, deși traficul se va descongestiona, spitalele se vor umple de răniți.

Conform unei propuneri legislative recent aprobate, șoferii care îndeplinesc anumite cerințe minimale vor putea conduce și motociclete de 125 centimetri cubi, dacă acestea au cutie de viteze automată, iar unii experți în domeniu susțin că noua reglementare va aduce mai multe accidente în trafic.

Concret, noua normă le permite posesorilor permiselor de conducere categoria B, care au minimum 24 de ani împliniți și o vechime a carnetului de cel puțin trei ani, să poată conduce motociclete de 125 cmc care au o putere maximă de 11kW (14,75 cai putere), cutie automată, dar numai dacă fac dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.

În nota de fundamentare a proiectului de modificare legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, se arată că facilitarea accesului șoferilor la motociclete ușoare va asigura o mobilitate urbană mai bună și că, în 13 state europene, posesorii de permis categoria B, cu anumită vechime, cu sau fără absolvirea unui curs de condus motociclete, pot obține și permisul A1.

Guvernul a susținut propunerea de modificare legislativă cu unele observații, dar experții consultați de „Adevărul“ au părerile împărțite despre noua reglementare. Unii susțin că aceasta va aduce un val de accidente în România, care oricum conduce detașat în topul victimelor pe șosele la nivel european, dar alții spun că va crește serios mobilitatea în trafic.

Lipsa disciplinei în trafic

Tibi Troia, multiplu campion la motociclism viteză, care între altele are și licența de instructor categoriile A și B, a declarat că inițiativa copiază legislația existentă deja în unele țări europene, dar nu s-a ținut cont de realitățile românești și nici de efectele pe care această modificare legislativă le-a avut în acele țări europene, în prima fază. „În primul an vom avea sânge pe străzi. Cam ca în cazul trotinetiștilor care au umplut spitalele. Am o problemă cu acele adeverințe de ore de practică pentru că vor exista destui «băieți deștepți» care își vor fura singuri căciula și vor încerca să plătească și să nu facă orele. Ca să nu mai vorbim de lipsa de disciplină de care dau dovadă românii în trafic. Toate astea, însumate, înseamnă spitale, pline în prima fază. Sigur, în timp, traficul se va mai descongestiona, dar cu un tribut mare de sânge“, a precizat Tibi Troia.

O părere similară are și fostul şef al Poliţiei Rutiere, comisarul şef Lucian Diniţă. „În acest domeniu, noi nu trebuie să luam exemplu de la țări precum Spania, Franța, Italia sau Austria. Nu avem aceeași educație rutieră. Nu avem aceeași civilizație în trafic. Nu avem nici măcar aceeași infrastructură, pentru că una este să mergi cu mașina și alta este conduci o motocicletă atunci când vine vorba de gropi în carosabil. Toate astea fac un cocktail care are ca efect mai multe victime în trafic. Practic, o mare parte a noilor motocicliști se vor alătura bicicliștilor și trotinetiștilor care se înghesuie acum în spital sau chiar mai rău. Din păcate, urmările acestei legi se vor vedea într-un an, spun eu, pentru că atunci vom contabiliza mai multe victime pe șosele“, a subliniat Lucian Diniță.

Mobilitatea în trafic

La rândul lui, Cristian Anghel, fondatorul școlii Hey Moto, susține că, în forma inițială, proiectul avea mari probleme și putea crește pericolul din trafic dacă era adoptat. „Nu exista obligativitatea de a se trece prin acele ore de pregătire practică. Și aici avem o problemă. Toți cei care cred că dacă au condus o bicicletă pot conduce și un scuter de 125 centimetri cubi se mint singuri și acest lucru este periculos. Echilibrul pe un astfel de scuter nu se ține ca pe bicicletă, iar frânarea necesită ceva experiență. Nu trebuie uitat că un astfel de scuter poate ajunge și la 100 de kilometri pe oră. Nu este de glumă! Apoi, proiectul inițial nu prevedea obligativitatea existenței unei transmisii automate. Acum, cu aceste două norme introduse în legea care a fost în final adoptată, obligativitatea de a se trece prin acele ore de pregătire practică și transmisia automată, pot spune că reglementarea nu este rea, mai ales că se cere și o vârstă minimă de 24 de ani și o vechime a carnetului de 3 ani. Mai trebuie văzute normele de aplicare, câte ore de poligon și câte ore de cursuri în trafic se vor face. Repet, una peste alta, în forma finală, legea este bună, cred eu. Va crește mobilitatea în trafic în marile orașe“, a precizat Cristian Anghel.

De ce sunt periculoase în traficul urban scuterele cu motoare mai puternice

În România, cifrele furnizate de Poliție referitoare la accidente moto indică 92 de morți şi 470 de răniţi grav în 2020, similar cifrelor din 2021 (99 de morți și 331 de răniți grav), conform motoADN care face și un soi de portret-robot al celor mai frecvente și periculoase accidente de motocicletă. Astfel, peste 80% dintre răniți și 75% din decese apar ca urmare a accidentelor moto în oraș. Interesant este că aceste accidente nu apar în intersecții sau în curbe, ci pe drum drept, când atenția motociclistului poate fi distrasă.

Dacă ne referim la cauzele accidentelor, conform statisticilor poliției, putem vorbi de neacordarea de prioritate și de viteza neadaptată la condițiile de drum, cauze care produc paste 50% din vătămările corporale și peste 30% din decese, arată motoADN.

Viteza excesivă și lipsa carnetului

Totuși, conform datelor Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, cel mai important factor care favorizează un accident moto este viteza neregulamentară. În plus, 8% dintre vătămările grave și un procent asemănător de decese se înregistrează în accidente în care sunt implicați motocicliști fără permis, deci fără deprinderile necesare și fără minima experiență în trafic pe care o oferă școala de șoferi.

Pe de altă parte, cele mai multe decese la capitolul accidente moto se înregistrează la motociclete cu puteri medii, iar pe locul doi se clasează scuterele. Mai mult, scuterele cu motoare mai mari, precum cele la care se referă tocmai această modificare legislativă, înregistrează cele mai multe accidente în mediul urban. O explicație pentru numărul mare al accidentelor în care sunt implicate scuterele mai mari ar fi că ele nu sunt construite să meargă încet, în coloana din oraș, ci pentru traficul din afara localităților, iar utilizarea în mediul urban vine cu riscurile de rigoare, mai arată motoADN.