Monica Macovei l-a dat în judecată pe procurorul care anchetează accidentul de la Mangalia. Ce îi reproșează

Monica Macovei, fost ministru al Justiției, implicată într-un accident rutier pe 8 octombrie, soldat cu rănirea gravă a unui motociclist, îl cheamă în instanță pe procurorul care investighează cazul.

Aceasta îl acuză pe procurorul de caz de proastă gestionare a dovezilor și a solicitat o nouă expertiză a mașinii după accident, scrie libertatea.ro.

Obiectul dosarului îl constituie asigurare dovezi, iar conform informațiilor publicate de Portal Just magistrații de la Judecătoria Sectorului 4 au stabilit primul termen pentru data de joi, 24 noiembrie.

Fostul ministru al Justiției îl acuză pe procurorul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța de proastă gestionare a probelor din dosar. Monica Macovei cere să fie audiat și pasagerul pe care îl avea în maşină.

Procedura de asigurare a dovezilor este o procedură specială, urgentă, cu un scop limitat, respectiv acela de conservare a unor dovezi necesare față de care există riscul ca acestea să dispară, să se modifice sau să fie greu de administrat în viitor.

„Nu am pierdut controlul mașinii”

Monica Macovei, fost ministru al Justiției și europarlamentar, a fost implicată într-un accident rutier produs în apropiere de Mangalia. Un motociclist a ajuns în stare gravă la spital. Potrivit medicilor, a fost operat, iar acum este stabil și conștient. Accidentul rutier s-a produs sâmbătă, 8 octombrie, pe DN 39, între localitățile 2 Mai și Mangalia, județul Constanța.

La rândul său, fostul ministru al Justiției a anunțat pe pagina sa de socializare ce s-a întâmplat pe 8 octombrie.

"Astăzi (8 octombrie n.red.) am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment în care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui", a scris Monica Macovei pe contul de Facebook.