Motociclistul care a intrat în mașina condusă de Monica Macovei este la Terapie Intensivă

Monica Macovei, fost ministru al Justiției și europarlamentar, a fost implicată într-un accident rutier produs în apropiere de Mangalia. Un motociclist a ajuns în stare gravă la spital. Potrivit medicilor, a fost operat, iar acum este stabil și conștient.

Accidentul rutier s-a produs sâmbătă, 8 octombrie, pe DN 39, între localitățile 2 Mai și Mangalia, județul Constanța.

Rănitul, un motociclist, a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Constanța, iar medicii spun că acesta a fost operat pentru fracturile pe care le prezenta, este stabil, conștient, și rămâne internat pe Sectia de Terapie Intensivă.

"Astăzi (8 octombrie n.red.) am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui", a scris Monica Macovei pe contul de Facebook.

Accidentul a avut loc la prânz

Sâmbătă 8 octombrie, în jurul orei 13.05, polițiștii rutieri au fost sesizați că pe DN 39, între municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai, a avut loc un accident de circulație.

„Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că impactul s-a produs între un autoturism, condus de o femeie, de 63 de ani, și o motocicletă, condusă de un bărbat de 56 de ani”, transmite IPJ Constanța.

Conform martorilor, femeia aflată la volanul autoturismului este Monica Macovei, fost ministru al Justiției și fost europarlamentar.

În urma impactului, motociclistul a fost grav rănit. La fața locului au ajuns un epipaj al serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD. Pacientul prezenta o fractură deschisă la membrul inferior, o fractură deschisă la membrul superior și traumatism toracic.

Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală.