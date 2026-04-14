search
Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Greenfield vs. Romsilva: Război juridic pe a doua cale de acces a cartierului prin Pădurea Băneasa

0
0
Publicat:

Federația Greenfield Băneasa acuză Romsilva de o măsură „abuzivă și inechitabilă” după ce Regia a denunțat unilateral contractul de peaj pentru drumul forestier din Pădurea Băneasa, care reprezenta al doilea punct esențial de acces în cartier, fiind indispensabil pentru fluidizarea traficului și siguranța rezidenților, după cum susțin aceștia.

Cartierul Greenfield din Băneasa
Federația Greenfield contestă decizia Romsilva de închidere a drumului forestier. Foto arhivă

Reprezentanții federației susțin că au fost notificați de Romsilva și au răspuns deja prin intermediul avocaților, subliniind că acordul contractual a fost încheiat cu Direcția Silvică Ilfov, nu cu entitatea care a transmis denunțarea, ceea ce ar ridica probleme de legitimitate juridică. Ei afirmă că un contract valabil nu poate fi reziliat în afara condițiilor legale și a clauzelor asumate, indiferent de presiuni publice sau percepții din spațiul public.

Federația mai acuză existența unor campanii de presiune și mesaje publice care ar viza comunitatea Greenfield, anunțând că a demarat deja acțiuni legale împotriva celor care, în opinia sa, răspândesc informații denigratoare.

Președintele Federației Greenfield Băneasa, Cătălin Diaconescu, susține că utilizarea drumului s-a făcut legal, pe baza unui contract respectat integral, și consideră decizia Romsilva un precedent periculos, precizând că accesul pe drumul forestier trebuie să rămână deschis cât timp contractul este în vigoare.

Am utilizat drumul de acces în mod legal, în baza unui contract ale cărui obligații au fost respectate integral. Considerăm că acest demers este abuziv și creează un precedent periculos în relația dintre cetățeni și instituțiile statului. Federația Greenfield transmite un mesaj clar către toți membrii comunității: accesul pe drumul forestier rămâne deschis, în baza contractului aflat în vigoare”, a declarat Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield Băneasa.

Potrivit acestuia, decizia creează o situație profund inechitabilă pentru comunitatea Greenfield, formată din peste 6.000 de cetățeni, care au acționat permanent în baza unui contract legal încheiat și executat cu bună-credință. De asemenea, contractul prevede accesul la trei segmente de drum forestier, două dintre ele, cele asfaltate, fiind deschise circulației publice și folosite de toți bucureștenii (strada Padina). Dacă contractul va fi reziliat, fie acele drumuri vor fi închise iar acest lucru va crea blocaje în toată zona, fie se va crea o discriminare prin care doar locuitorii din cartierul Greenfield nu vor avea acces la acel drum, dintre toți bucureștenii.

Amintim că, în luna martie 2025, Federația Greenfield Băneasa a încheiat cu Direcția Silvică Ilfov un contract de peaj care reglementează utilizarea drumului forestier din Pădurea Băneasa ca rută de acces pentru locuitorii cartierului, în condiții legale și controlate. Astfel, accesul pe drumul forestier Consolight – Padina s-a făcut după reguli stricte, stabilite prin contractul dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva. Măsura are ca scop atât siguranța locuitorilor cartierului, cât și protejarea Pădurii Băneasa.

Conform reglementărilor, circulația auto era permisă de luni până vineri, doar în intervalele 07:00–10:00 și 15:00–18:00, în timp ce în weekend și în restul zilei drumul rămâne deschis exclusiv pentru pietoni și bicicliști. Viteza maximă admisă era de 20 km/h, accesul este permis doar vehiculelor de până la 3,5 tone, iar tranzitul se desfășura într-un singur sens, Consolight - Padina. Staționarea și aruncarea materialelor inflamabile sunt interzise.

Federația Greenfield Băneasa subliniază că soluția este una temporară, până la identificarea unor alternative sigure de acces către cartier, și răspunde atât recomandărilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cât și rezultatelor studiului CNAIR pentru Aleea Teișani, care indică nevoia reglementării fluxului de trafic.

„Această rută este vitală pentru siguranța locuitorilor în cazul blocării Aleii Teișani. Beneficiile includ emisii de noxe de șapte ori mai reduse și emisii de particule PM10 diminuate de opt ori”, preciza federația.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

