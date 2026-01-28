Mină marină descoperită pe plaja din dreptul poligonului Midia. Zona a fost securizată

search
Publicat:

Militarii din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit miercuri, 28 ianuarie o mină marină eșuată pe plaja aflată în apropierea poligonului, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MAPN).

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Perimetrul a fost securizat imediat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar autoritățile au pus în aplicare procedura operațională specifică pentru astfel de situații.

O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acționează pentru identificarea și neutralizarea minei descoperite, pentru a elimina orice risc pentru populație și mediul înconjurător.

Autoritățile recomandă evitarea zonei până la finalizarea intervenției.

