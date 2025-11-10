Mesajul trimis de Nicușor Dan antreprenorilor români: „România poate deveni o poveste de succes economic european”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni un mesaj în cadrul celei de-a 33-a ediții a Topului Național al Firmelor Private din România, eveniment organizat la Ateneul Român. Textul mesajului a fost prezentat de Radu Burnete, Consilier Prezidențial în Departamentul Politici Economice și Sociale.

„Este o onoare să vă transmit, în numele Președintelui României, un mesaj de apreciere și respect pentru ceea ce reprezentați: coloana vertebrală a economiei românești”, a spus Radu Burnete, citând mesajul Președintelui.

Importanța IMM-urilor pentru economia României

În mesajul său, Nicușor Dan a subliniat rolul esențial al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM):

„Când vorbim despre IMM-uri, nu vorbim despre un segment al economiei. Vorbim despre economia însăși. Aceste companii angajează 66% din forța de muncă a sectorului privat și generează 56% din valoarea adăugată brută”, a transmis președintele.

Președintele a apreciat performanța companiilor câștigătoare ale topului, descriindu-le drept exemple de viziune, curaj și perseverență.

Provocările mediului privat

Nicușor Dan a punctat, totuși, provocările cu care se confruntă antreprenorii: predictibilitatea fiscală, birocrația și finanțarea.

„Fiecare modificare fiscală înseamnă pentru un IMM refacerea planului de afaceri, recalcularea costurilor, renegocierea contractelor. Pentru un IMM cu 10-20 de angajați, o singură schimbare fiscală poate însemna săptămâni de muncă și costuri de zeci de mii de euro”, a spus Nicușor Dan în mesajul său.

El a atras atenția asupra birocrației care împiedică IMM-urile să se dezvolte rapid: „Pentru un IMM, birocrația înseamnă că proprietarul sau directorul petrece ore întregi alergând după acte, completând formulare, așteptând aprobări. Fiecare zi pierdută cu birocrația este o zi în care un antreprenor român nu poate concura cu un antreprenor german, polonez sau ceh.”

În ceea ce privește finanțarea, Președintele a menționat că 45% din IMM-uri se autofinanțează, iar accesul la credite și investiții este limitat: „Există în această autofinanțare o doză de eroism antreprenorial. Dar există și o limitare clară: o companie care se autofinanțează crește mai lent, inovează mai greu, riscă mai puțin.”

Necesitatea unui parteneriat real între stat și mediul privat

Mesajul a subliniat nevoia unui parteneriat autentic între stat și mediul privat, bazat pe dialog, predictibilitate și recunoaștere a contribuției sectorului privat.

„Mediul privat a ținut și a dezvoltat România în toți acești ani, de multe ori împotriva, sau în ciuda, politicilor statului. Aceasta nu este doar o constatare. Este o recunoaștere. Și trebuie să fie punctul de plecare pentru o schimbare fundamentală”, a adăugat președintele.

Președintele a detaliat ce presupune acest parteneriat: consultare reală înainte de modificări fiscale, simplificare și digitalizare a procedurilor administrative, stabilitate fiscală și implicarea sectorului privat în dezvoltarea soluțiilor economice.

Mesaj de recunoaștere și încurajare pentru antreprenori

În încheiere, Nicușor Dan a transmis recunoștință și susținere pentru antreprenorii români: „Recunoaștere pentru ceea ce ați realizat în condiții adesea dificile; respect pentru curajul și perseverența voastră; angajament că vocea voastră va fi ascultată. Împreună, România poate deveni o poveste de succes economic european.”

Companiile premiate la Topul Național al Firmelor Private au fost lăudate pentru performanțele lor și pentru contribuția la creșterea economică, exporturi, inovație și crearea de locuri de muncă bine plătite.