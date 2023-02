Marius Buga, jurnalistul arestat pentru sex cu un minor, a făcut contestație la măsura decisă de judecători

Corespondentul Pro Tv în Dâmbovița, Marius Buga, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri, pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor în vârstă de 15 ani în formă continuată.

El a fost dus în arestul IPJ Dâmbovița, dar joi acesta a făcut contestație la măsură arestului preventiv.

Anterior, Buga ceruse control judiciar sau arest la domiciliu prin avocatul pe care l-a primit din oficiu. El a contestat decizia instanței.

Solutia pe scurt în dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște:

„În baza art. 226 alin. (1) C. pr. pen., admite propunerea formulată de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte. În baza art. 226 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., rap. la art. 223 alin. (2) C. pr. pen., cu referire la art. 202 alin. (1) – (3) şi alin. (4) lit. e) C. pr. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului BUGA MARIUS IONUȚ (....), pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 08.02.2023 şi până la data de 09.03.2023, inclusiv, pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, prev. de art. 220 alin. (1) și (4) lit. b) și e) C. pen., cu aplic. Art. 35 alin. (1) C. pen. Respinge, ca neîntemeiate, solicitările formulate de către inculpat, prin apărătorul din oficiu, privind respingerea propunerii formulate de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, respectiv luarea măsurii preventive a controlului judiciar ori a măsurii preventive a arestului la domiciliu.

În baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) C. pr. pen., cheltuielile judiciare în cuantum de 680 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului desemnat din oficiu inculpatului (avocat Gagiu Alexandra), conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB, nr. 421/2023 din data de 08.02.2023, rămân în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei ce lipsă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 08.02.2023, ora 21:20”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

Postul de televiziune a anunțat joi că îi suspendă contractul de muncă angajatului Marius Buga.

„PRO TV condamnă ferm comportamentul imoral și ilegal de care a fost acuzat angajatul nostru, Marius Buga. Având în vedere evoluția anchetei și prevederile legale în vigoare, contractul de muncă al acestuia a fost suspendat. Protecția minorilor este una dintre responsabilitățile noastre cheie, ca adulți și părinți, și credem că societatea poate evolua doar dacă avem grijă de copiii noștri”, anunță PRO TV.

Corespondentul postului PRO TV în judeţul Dâmboviţa, Marius Buga, a fost arestat preventiv, miercuri seară, într-un dosar în care este acuzat de săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor.

Jurnalistul a fost audiat, marţi, în legătură cu aceste acuzaţii aduse de un minor în vârstă de sub 16 ani.

Marius Buga, corespondent Pro TV de mulți ani în Dâmbovița, a fost dus la audieri marți 7 februarie, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, pentru a da detalii în cazul unui minor în vârstă de 15 ani cu care ar fi întreținut relații sexuale în apartamentul său.

Surse judiciare au declarat pentru „Adevărul” că minorul fugise dintr-un centru de plasament, iar Poliția Târgoviște a fost anunțată despre acest lucru de către reprezentanții centrului. Oamenii legii l-au urmărit pe băiat și astfel au aflat unde a fost.

Minorul a fost audiat la Poliția Târgoviște într-un dosar de furt, în urmă cu câteva zile, numai că, pe parcursul audierilor, băiatul, care are vârsta de sub 16 ani, le-a dezvăluit polițiștilor că a întreținut relații sexuale cu jurnalistul Marius Buga.