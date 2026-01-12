O vilă romană mare, descoperită în Țara Galilor sub un parc popular supranumit „Pompeiul orașului”

Arheologii au descoperit cea mai mare vilă romană găsită vreodată în Țara Galilor, într-o „descoperire uimitoare” despre care spun că ar putea deveni „Pompeiul din Port Talbot”.

Situl se află într-un parc istoric cu cerbi, terenul nu a fost arat și nici construit vreodată, ceea ce înseamnă că ruinele vilei aflate la mai puțin de un metru sub suprafață par să fie foarte bine conservate.

Cercetătorii de la Universitatea din Swansea, Consiliul Neath Port Talbot și Biserica Margam Abbey, au spus că descoperirea oferă „informații fără precedent despre povestea națională a Țării Galilor”.

Rezultatele echipei au fost împărtășite în exclusivitate cu BBC News înaintea unui anunț oficial.

Studiile geofizice din parc, o atracție populară pentru vizitatori în sudul Țării Galilor, au fost comandate ca parte a unui proiect mai amplu, în care au fost implicați elevi și comunitatea locală, pentru a afla mai multe despre patrimoniul zonei. Dispozitivele de scanare au ajutat la cartografierea unor posibile elemente arheologice ascunse în subteran. Echipa a descoperit amprenta unei vile romane de 572 de metri pătrați, înconjurată de fortificații.

Alex Langlands, coordonator al proiectului și director al Centrului pentru Cercetare și Formare în Patrimoniu al Universității din Swansea, a descris clădirea ca fiind „cu adevărat impresionantă și prestigioasă”, probabil decorată somptuos cu statui și podele cu mozaic.

„Avem ceea ce pare a fi o vilă de tip coridor, cu două aripi și o verandă de-a lungul fațadei. Are aproximativ 43 de metri lungime și pare să fi avut șase încăperi principale [în față], cu două coridoare care duc către opt camere în partea din spate. Aproape sigur vorbim despre un important demnitar local care și-a făcut aici o reședință. Aici ar fi fost multă activitate, centrul unei mari proprietăți agricole, cu mulți oameni care veneau și plecau”, a explicat el.

Ca structură de sine stătătoare, este cea mai mare vilă descoperită până acum în Țara Galilor. Cele mai multe vestigii romane cunoscute din Țara Galilor provin din tabere și forturi militare, în timp ce domeniile impunătoare ca acesta sunt mult mai rar întâlnite.

Christian Bird, de la TerraDat, firma galeză care a realizat studiile, a spus că imaginile sunt „remarcabil de clare, identificând și cartografiind în 3D structura vilei, șanțurile din jur și configurația mai largă a sitului”. Acest lucru include o clădire de 354 de metri pătrați, la sud-est de vilă, despre care echipa crede că ar fi fost fie un fel de hambar, fie o sală de întâlniri.

Locația exactă a vilei este păstrată deocamdată secretă, de teama că ar putea fi vizată de căutători ilegali cu detectoare de metale.

Dr. Langlands a spus că prioritatea numărul unu va fi conservarea sitului, înainte de efectuarea unor cercetări suplimentare și de obținerea finanțării pentru viitoare săpături arheologice.

El a sugerat că ar putea deveni „Pompeiul din Port Talbot”, făcând, în glumă, trimitere la orașul roman antic conservat de erupția Vezuviului în anul 79 d.Hr. „Mulți arheologi se enervează când se fac comparații cu Pompei, dar cred că, într-o anumită măsură, e justificat din cauza nivelului de conservare de aici”, a spus el.

Mai multe detalii despre concluziile echipei vor fi prezentate la o zi a porților deschise la Biserica Margam Abbey, pe 17 ianuarie.

Descoperirea este „pur și simplu incredibilă” și „ceva la care nici nu puteam visa”, a spus Harriet Eaton, care coordonează un club de tineri arheologi. „Ar fi fantastic dacă ar exista o excavare comunitară aici, oferind oamenilor acea legătură directă, practică, cu istoria care se dezvăluie sub noi”, a spus ea.

Margam Country Park este deținut și administrat de consiliul local și era deja un sit istoric important, cu un fort de pe un deal din Epoca Fierului, ruinele unei abații din secolul al XII-lea și un impresionant castel victorian, printre atracțiile sale. Însă descoperirea vilei ajută la completarea „unui mare gol în cunoștințele noastre” despre ce se întâmpla în Margam în perioada romană, potrivit managerului parcului, Michael Wynne.