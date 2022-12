Jeleul și sucul de măceșe cu pulpă, noi produse inovative create de cercetătorii Universității din Galați

Studenții și profesorii de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați au creat jeleurile și sucul de măceșe cu pulpă, fruct remarcabil prin compușii benefici pentru sănătate. Produsele au fost premiate la un concurs prestigios.

Cercetătorii de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați au pregătit un jeleu de măceșe (cu zahăr natural, cu înlocuitor, fără zahăr și cu diferite procente de zahăr rafinat), un suc de măceșe cu pulpă, în diferite combinații cu suc de mere - băutură pentru copii - și un supliment alimentar din pulpă de măceșe, inoculat cu o bacterie probiotică.

Lucrarea de disertație, în baza căreia s-au obținut cele trei produse din fructul de măceș aparține masterandei Adina Teodorescu.

„Acest fruct are o compoziție absolut remarcabilă, are de toate, de la vitamina C, compuși de culoare, uleiuri, vitamine, polifenoli. Ideea de a prelucra fructul de măceș a venit din necesitatea de a găsi surse alternative de hrană din flora spontană a României”, a explicat profesorul Nicoleta Stănciuc, prodecanul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor.

La Categoria „alimentele viitorului”, primul loc pe podium a fost ocupat de produsul obținut de Oana Nistor. Este vorba de un jeleu din suc de struguri din soiul Băbească Neagră.

„Am lucrat cu un soi autohton, extrem de răspândit, ce datează de pe vremea geto-dacilor, cunoscut pentru prezența componentelor bioactive, foarte importante pentru sănătate: antocianii. În plus, acest soi conține o cantitate foarte mare de zaharuri, produsul nostru nu are adăugat zahăr rafinat”, a precizat lect. dr. Oana Nistor.

Ingredient testat pe furajele pentru pești

La Categoria Biotehnologii, premiul I a ajuns la studenta Marina Pihurov, pentru un ingredient unic tribiotic obținut prin co-fermentare cu consorții de microorganisme din culturi artizanale, care acum este testat pe furajele pentru pești, dar pe viitor ar putea intra în compoziția unor alimente, în timp ce la Categoria tehnologii alimentare, premiul II a fist obținut de berea cu adaos de extract din pielița strugurilor roșii.

„Caracteristicile senzoriale ale berii obținute în stația pilot de la Facultatea de Știința și Inginerai Alimentelor sunt compatibile cu extractul antocianic din pielița strugurilor roșii. Am dorit obținerea unui produs colorat natural, cu efecte antioxidante benefice pentru organism”, a declarat Daniela Serea.

Toate aceste soluții sunt în curs de brevetare, susțin reprezentanții Unversității din Galați.

„Ele propun tehnologii simple, care pot fi puse cu ușurință în practică, așa că noi le dorim pe piață, în beneficiul consumatorilor, în cel mai scurt timp”, a adăugat profesorul Nicoleta Stănciuc.

Studenţii şi profesorii de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi sunt renumiţi în ţară pentru produsele lor. De-a lungul anilor ei au mai inventat pateul 100% vegetal, îngheţata de afine cu ulei esenţial de trandafir, ciocolata dietetică şi berea din coajă de vânătă.