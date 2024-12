Iohannis i-a conferit ambasadorului SUA la București Ordinul Național „Steaua României” în grad de „Mare Cruce”

Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de „Mare Cruce” ambasadorului SUA la București, Kathleen Kavalec.

Ceremonia de acordare a distincției a fost găzduită de ministrul afacerilor externe, Luminița Odobescu.

”Doresc să transmit sincerele mele mulțumiri Președintelui Iohannis pentru că mi-a acordat această mare onoare.

Aș dori să adresez mulțumiri speciale Ministrului de Externe Odobescu, dragă Luminița, pentru organizarea acestei ceremonii și pentru faptul că ne-a reunit pe toți astăzi. Sunt mândră de munca noastră comună pentru consolidarea parteneriatului strategic SUA - România. Îți mulțumesc pentru tot sprijinul și prietenia ta în eforturile noastre comune de a duce mai departe această relație foarte specială. Luminița, tu și echipa ta de la minister sunteți cei mai buni aliați pe care orice diplomat i-ar putea dori”, a menționat ambasadorul SUA în România.

Kathleen Kavalec a mai susținut că în calitate de aliați și parteneri NATO, s-au consolidat capacitățile de apărare ale României și rolul său în promovarea securității regionale prin cooperare și exerciții extinse și prin prezența trupelor americane, alături de un program riguros de modernizare militară.

”Împreună, am lucrat mână în mână pentru a ghida România în vederea îndeplinirii cerințelor programului Visa Waiver. Sunt optimistă că acest lucru se va concretiza la începutul anului 2025. În altă ordine de idei, în calitate de parteneri strategici, vă felicităm pentru intrarea deplină a României în spațiul Schengen. Împreună, am dus comerțul și investițiile bilaterale la un nou nivel. Începând cu 2023, Statele Unite sunt a patra cea mai mare sursă de investiții străine directe în România, contribuind cu peste 100.000 de locuri de muncă în România. De asemenea, am fost beneficiarii creșterii investițiilor românești și creării de locuri de muncă în Statele Unite”, a mai spus ambasadorul SUA.

Kavalec a mai vorbit și de programele de schimburi academic, sprijinul pentru Ucraina în eforturile sale de a se apăra în războiul de agresiune al Rusiei, oferind protecție refugiaților, facilitând transporturile de cereale și oferind sprijin esențial, dar și sprijinul pentru Republica Moldova în drumul său către democrație, prosperitate și apartenență deplină la comunitatea europeană.

”Este onoarea vieții mele să fiu ambasador al SUA, într-o țară pe care eu și familia mea am ajuns să o iubim.

Îi sunt profund recunoscătoare președintelui Biden pentru că mi-a oferit acest privilegiu. Vreau să le mulțumesc soțului meu, Mark, și celor trei copii, Ben, Sam și Gwen, pentru sprijinul și încurajarea lor constante. Nu aș fi putut reuși fără voi. Așadar, haideți să continuăm parcursul nostru împreună, Statele Unite și România, pentru multe alte realizări și succese în anul care urmează”, a mai spus Kathleen Kavalec.