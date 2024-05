Ambasadoarea SUA, cu privire la cedarea unui sistem Patriot: Nu am cere niciunei ţări să-şi pună în pericol propria securitate

Ambasadoarea SUA, Kathleen Kavalec, a declarat, joi seară, în cadrul unui interviu televizat, că preşedintele Joe Biden a cerut aliaţilor să se gândească cum pot să ofere mai mult sprijin pentru apărare aeriană a Ucrainei, dar că nu ar cere „niciunei ţări să-şi pună în pericol propria securitate”, iar România trebuie să ia singură decizia privind cedarea unui sistem Patriot.

„Preşedintele Biden a cerut tuturor aliaţilor să se gândească ce ar mai putea face pentru a a ajuta Ucraina în ceea ce priveşte apărarea aeriană şi mai multe ţări analizează posibilităţile. Noi şi ucrainienii am aprecia orice poate face în plus oricine. Desigur, nu am cere niciunei ţări să-şi pună în pericol propria securitate. Dar asta înseamnă NATO, apărare colectivă. Noi toţi ne apărăm unii pe alţii şi avem grijă unii de alţii. Deci este ceva ce România trebuie să decidă dacă poate aduce această contribuţie. Cred că ea ar fi foarte apreciată de către ucraineni şi de restul Alianţei. Statele Unite au fost, mai ales în ultimii ani, foarte activi în susţinerea modernizării apărării aeriene a României, inclusiv prin noi capacităţi de apărare, care includ şi sistemele Patriot, desigur, şi continuăm să discutăm despre modul în care putem creşte capacitatea de apărare a României, ca partener şi ca membru NATO. Cred că, dacă ar fi să comparăm cu începutul războiului, am triplat numărul de trupe prezente aici, în România, ca parte a efortului de rezistenţă şi apărare şi discutăm ce alte sisteme pot fi puse la dispoziţie pentru a mai reduce îngrijorarea pe care o aveţi în legătură cu dronele care au ajuns în trecut pe teritoriul ţării dinspre Ucraina. Deci continuăm discuţiile legate de modul în care putem ajuta la întărirea şi îmbuntăţirea conştientizării riscurilor, dar şi a capacităţii de apărare”, a declarat ambasadorea SUA la București, Kathleen Kavalec, la Antena 3, întrebată dacă ar trebui România să dea Ucrainei un sistem Patriot.

Ambasadoarea SUA la București a afirmat că „Statele Unite au recunoscut mereu importanţa geostrategică” a regiunii Mării Negre și că se pune în continuare accentul pe „securitate, energie, economie şi rezilienţă”.

„Dacă vorbim despre Marea Neagră, cred că Statele Unite au recunoscut mereu importanţa geostrategică a acestei zone, dar, în ultimii ani am pus un mai mare accent asupra acestui aspect şi, aşa cum cred că ştiţi, anul trecut, am prezentat în faţa Congresului, o strategie pentru îmbunătăţirea securităţii în zona Mării Negre. Continuăm să discutăm punând accentul pe securitate, energie, economie şi rezilienţă. Dacă facem asta, putem susţine aceste discuţii la nivelul NATO şi cred că şi la acest nivel se recunoaşte. La summitul de la Washington, care va fi între 9 şi 11 iulie, vom avea o altă sărbătoare, 75 de ani de NATO, o alianţă care nu a fost niciodată la fel de mare sau de puternică, cum este acum. Ne vom concentra pe ceea ce se poate face la nivel de Alianţă pentru a ne îmbunătăţi capacităţile de apărare şi de rezistenţă. Acesta este momentul când ne vom putea axa pe analiza diferitelelor părţi ale Alianţei în diferite zone geografice”, a afirmat Kathleen Kavalec, întrebată cum se poate pune mai mult accentul asupra securităţii în zona Mării Negre la Summitul NATO de la Washington şi cât de relevant este parteneriatul româno-american pentru acest obiectiv.

Președintele Klaus Iohannis a spus, săptămâna trecută, în cadrul unor declarații de presă, că decizia privind cedarea unui sistem Patriot va fi luată în CSAT, după analiza specialiștilor din MApN. „Ședința CSAT va avea loc imediat după ce specialiștii clarifică aspectele. E foarte complicat”, a afirmat șeful statului, subliniind însă că nu acceptă sub nicio formă ca România să rămână fără apărare antirachetă.

Cu privire la cedarea unui sistem Patriot Ucrainei, ministrul Apărării Angel Tîlvar și-a exprimat dezacordul. În același timp fostul președinte Traian Băsescu a criticat aspru opiniile transmise în spațiul pubblic de liderii poltici.

Băsescu a afirmat că ar fi o greşeală ca România să nu livreze un sistem Patriot Ucrainei, caracterizând discuțiile cu privire la subiect drept „o figură de prostălăul Europei”.