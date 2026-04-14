În vreme ce lumea era la Înviere, cinci bucureșteni au furat bujori de 20.000 de euro dintr-o seră

Cinci persoane au fost prinse în flagrant în Capitală după ce au furat flori în valoare de 20.000 de euro.

În ziua de Paște, poliţiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secția 26 Poliție au prins în flagrant și, ulterior, au reținut cinci persoane, cu vârste cuprinse între 17 și 43 de ani. Ele sunt cercetate într-un dosar penal privind săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat.

”În fapt, la data de 12 aprilie, poliţiști din cadrul Secţiei 26 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentantul unei societăți comerciale, cu punct de lucru la o adresă din Sectorul 4, cu privire la faptul că, din incinta societății, care are ca obiect de activitate comerțul florilor, plantelor și semințelor, ar fi fost sustrase mai multe flori. Prejudiciul cauzat prin săvârșirea faptei a fost estimat la 20.000 de euro”, potrivit Poliției Capitalei.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au depistat trei femei, cu vârste cuprinse între 17 și 38 de ani și doi bărbați, în vârstă de 27, respectiv 43 de ani, bănuiți de comiterea faptei.

În sarcina bănuiților s-a reținut că, la data de 12 aprilie 2026, în jurul orei 00.30, acestia ar fi pătruns în incinta serei exterioare, prin forțarea ușii de acces, apoi ar fi intrat în sera interioară, context în care ar fi tăiat 14 rânduri de bujori și au părăsit locația, având florile asupra lor.

În baza probatoriului administrat, cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ulterior, față de bărbatul de 27 de ani a fost dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, ceilalți bănuiți fiind cercetați sub măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Secția 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.