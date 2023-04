Horia Constantinescu: Putem număra câteva sute de caşcarabete în zone cu impact turistic major. Am ajuns să avem comerț tip Pakistan

Câteva sute de caşcarabete se află în zone cu impact turistic major, precum faleză sau centrul localităţilor, iar unele dintre acestea devin locaţii de alimentaţie publică de-a lungul verii, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu.

"Am demarat acţiunea 'La pas pe litoral', unde colegii noştri din structurile Inspectoratului de Stat în Construcţii, din structura Ministerului Turismului şi, bineînţeles, din structura autorităţii noastre, au luat efectiv la pas staţiune cu staţiune. Unii dintre primari au fost receptivi, alţii mai puţin receptivi, probabil ştiu ei ce au de acoperit de nu vor să participăm la ceva ce noi semnalăm - eu cel puţin semnalam în urmă cu 6 ani că e plin de caşcarabete Litoralul. Am ajuns să avem un comerţ de tip Pakistan. Exact acelaşi lucru am spus. Iată că unii dintre primari se pare că sunt confortabili cu această abordare, o încurajează. Aveam să aflăm cu surpriză că unii chiar au autorizat de la un an la altul dughenele pentru a fi siguri că şi-au încurajat susţinătorii, eventual", a menţionat Horia Constantinescu.

El a subliniat că "avem un litoral în derivă" şi nu trebuie să ne mirăm că foarte mulţi dintre români aleg să-şi petreacă concediul în ţările vecine."Trebuie să ne asumăm acest lucru. Indiferent cât încercăm noi, pare că doar suntem o persoană trecută de mult de vârsta tinereţii, care încearcă să păcălească realitatea din farduri şi din cosmetizări. Litoralul românesc, din păcate, este cel pe care îl vedem. Nu trebuie să ne mirăm că foarte mulţi dintre români aleg să şi-l petreacă în ţările vecine, pentru că noi am ajuns să oferim favoruri unora dintre comercianţi, lăsându-i să-şi construiască unde vor, ce vor, să comercializeze ceea ce vor, în detrimentul activităţii turistice. Dacă ne uităm la pozele din anii 1990, cum arăta Litoralul, magnet pentru turiştii străini şi pentru turiştii români, plin de verdeaţă, plin de spaţii în care îţi petreceai timpul liber într-un mod relaxant. Mergem acum împreună pe litoral - eu primesc pozele făcute de colegii mei în fiecare zi de pe teren. Te cruceşti. Cred că putem număra până la acest moment câteva sute de caşcarabete în zone cu impact turistic major: faleză, centrul localităţilor", a adăugat preşedintele ANPC.

Totodată, el a subliniat că la Mangalia sunt unele probleme iar comisarii nu se pot înţelege cu reprezentanţii primăriei."Avem un grup de lucru al mai multor autorităţi. Am invitat Ministerul Turismului pentru că iniţiativa aparţine acestora. Dacă vă aduceţi aminte, au semnalat nereguli într-o anumită staţiune. Am spus şi am propus acestora, să nu pară cam centrat pe o anumită staţiune verificarea şi că există o încărcătură personală legată de acesta. Haideţi să luăm la pas din Limanu, ceea ce înseamnă Vama Veche, 2 Mai. La Mangalia avem ceva probleme, nu reuşim să ne înţelegem cu reprezentanţii primăriei. Ne plimbă de la Ana la Caiafa, probabil e totul în regulă în Mangalia, Saturn, Cap Aurora şi celalalte. În opinia noastră, nu", a mai spus şeful ANPC.

El a precizat că au fost filmate şi fotografiate multe "caşcarabete" şi va pune pe masa tuturor autorităţilor cu competenţe evaluarea situaţiei."Este dramatic să vedem că unele dintre caşcarabete devin locaţii de alimentaţie publică de-a lungul verii, în condiţiile în care nu respectă exigenţele minimale, de a avea apă curentă. Este ciudat să vedem magazine alimentare, în condiţiile în care noi am tot notificat, în scris, nu telefonic, primarii din staţiunile turistice, că este o hotărâre de Guvern, ne-am şi judecat pe ea, Hotărârea Guvernului 559 din 2001, am câştigat procesul, este perfect valabil. Nu permite comercializarea unor anumite categorii de alimente, în orice fel de structură, adică în băcănii, ci trebuie să fie locaţie de alimentaţie publică. Iată că primarii îşi doresc. Îmi fotografiau colegii mei un magazin alimentar în care se intra de pe nisip. Mi se pare de noaptea minţii. Mai lipseşte să închirieze şi bucătării de campanie tot pe plajă, în aşa fel încât cel care n-are bani probabil să se cazeze, dar vrea totuşi să fie turist, să îşi poată cumpăra un plastic, să se invelească cu el, să-şi gătească, iată, într-o astfel de locaţie şi să pretindă că se află într-o staţiune turistică pe care în felul ăsta cu siguranţă o distruge, dar pare că este încurajat de unele dintre administraţiile publice locale", a mai spus Horia Constantinescu.