Frații Andrew și Tristan Tate, declarații delirante din SUA: „Suntem în mare parte neînțeleși" / „Încearcă să distrugă reputația unor oameni buni”

Frații Andrew și Tristan Tate, acuzați în România pentru mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de persoane, au acuzat joi, la sosirea în SUA, o încercare de „distrugere a reputației unor oameni buni”.

„Eu și fratele meu suntem în mare parte neînțeleși”, a spus Andrew Tate, potrivit Magno.News

Frații Tate, care au dublă cetățenie, americană și britanică, au ajuns în Florida cu un avion privat închiriat, în care s-au îmbarcat din România în jurul orei 5.30

„Trăim într-o societate democratică, în care ar trebui să fim nevinovați până la proba contrarie, așa cum suntem eu și fratele meu, și cred că este extrem de important să nu mai permitem presiuni mediatice, defăimări, minciuni sau narațiuni atent construite de operațiuni finanțate de George Soroș, care încearcă să distrugă reputația unor oameni buni, care nu au nicio intenție de a face altceva decât să respecte legea", a mai declarat Andrew Tate, joi, la aterizarea în Florida.

Amintim că guvernatorul Ron DeSantis, a declarat joi că prezenţa celor doi nu este dorită în Florida.

„Realitatea este că Florida nu este un loc în care sunteți bineveniți, cu acest tip de comportament (...). Nu știu cum s-a ajuns la asta. Noi nu am fost implicați. Nu am fost notificați. Am aflat prin intermediul mass-media”, a spus DeSantis.

Andrew și Tristan Tate au primit undă „verde” să plece de la procurorul de caz, după ce au făcut o cerere să poată părăsi România și să călătorească în SUA. Cererea a fost admisă săptămâna trecută.

Frații Tate nu au avut voie să plece din țară timp de aproape doi ani și jumătate.

Pe numele lor mai e deschis un singur dosar, care e în faza de urmărire penală pentru trafic de persoane, grup infracțional organizat și act sexual cu un minor.

În acest dosar urmărirea penală a început acum șapte luni, dar procurorul nu a trimis încă dosarul în judecată.

Potrivit unor surse judiciare, cei doi ar trebui să se întoarcă în țară la finalul lunii martie, când trebuie să meargă la instanță unde se va judeca dacă li se prelungește controlul judiciar.

Presiuni din partea Administrației Trump

Potrivit Financial Time, administrația Trump ar fi făcut presiuni asupra autorităților române să ridice restricțiile de călătorie care îi vizează pe frații Tate. Financial Times menționează că influencerul Andrew Tate este un admirator al președintelui american Donald Trump.