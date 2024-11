Fostul consilier parlamentar Avram Gal, achitat în procesul cu DNA: „Mi-a pus la încercare viața, dar și credința”

Fostul consilier în Parlamentul României Avram Gal a fost achitat în procesul în care procurorii DNA l-au acuzat trafic de influenţă, pe motiv că ar fi promis unui om de afaceri că îl va ajuta să bată palma cu o companie de stat pentru achiziţionarea de echipamente de protecție împotriva COVID-19.

„Întotdeauna am avut încredere în justiția română și, mai presus de toate, în Dumnezeu, care face mereu dreptate! Astăzi, am primit achitare într-un dosar care mi-a pus la încercare viața, dar și credința. Vreau să mulțumesc din suflet familiei mele – soției, copiilor și părinților mei – pentru dragostea și sprijinul lor necondiționat. Familia mi-a fost mereu alături! Mulțumesc de asemenea, tuturor prietenilor care au crezut în nevinovăția mea și mi-au fost alături în toată această perioadă grea. Astăzi, încep un nou capitol din viață, cu recunoștință în suflet și cu credința că adevărul învinge întotdeauna!”, a scris, vineri, pe Facebook, Avram Gal.

În urmă cu patru ani, DNA arăta că , în perioada 16-23 martie 2020, „inculpatul Gal Avram Marius ar fi pretins bani (aproximativ 600.000 lei) de la reprezentantul unei firme private, lăsându-l să creadă că ar avea influenţă asupra funcţionarilor unei companii naţionale, iar în schimbul banilor ar putea să îi determine să îşi exercite atribuţiile de serviciu astfel încât compania de stat să cumpere, în baza unui contract, echipamente de protecţie împotriva COVID, de la firma respectivă”.

Apelul declarat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, respins ca nefondat

Vineri, 29 noiembrie 2024, Avram Gal a fost achitat printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București.

„Admite apelul declarat de inculpatul Gal Avram Marius împotriva sentinţei penale nr. 195/F/16.02.2024, pronun?ată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, în dosarul nr. 27102/3/2020. Desfiinţează în totalitate sentinţa penală, şi, pe fond, rejudecând: (...) achită pe inculpatul Gal Avram Marius (...), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă (...). În baza art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen., dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit, prin ordonanța din data de 06.10.2020, asupra bunurilor inculpatului Gal Avram Marius până la concurenţa sumei de 440.940 lei şi înlătură dispoziţia de confiscare specială de la inculpat. În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen, respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr. 195/F/16.02.2024, pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, în dosarul nr. 27102/3/2020 . (...) Definitivă”, se arată în decizia Curtții de Apel București, pronunțată vineri, 29 noiembrie.

Avram Gal, care și-a dat demisia din toate funcțiile politice după acuzațiile formulate împotriva sa, ia in calcul întoarcerea sa în politică potrivit publicației Ziarul 21, dar cu o condiție:

„Doar dacă oamenii cer asta. Dacă ei mă vor mă voi întoarce și cu ajutorul lui Dumnezeu vom face lucruri frumoase și bune pentru ei. Acum vreau să mă bucur de familie, de copii, de nepoți, de părinți”