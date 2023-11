Un fost șef de campanie a lui Obama îl va consilia pe Avram Gal la alegerile pentru Primăria Câmpia Turzii

PSD Câmpia Turzii a anunțat că Dan Shomon, fost șef de campanie al președintelui american Barack Obama, va fi omul responsabil și de cea a lui Avram Gal, pentru alegerea în funcția de primar al municipiului Câmpia Turzii.

„Dan Shomon, fostul șef de campanie al președintelui american Barack Obama, va conduce campania electorală a lui Avram Gal, pentru funcția de primar al municipiului Câmpia Turzii. Americanii sunt foarte interesați de zona orașului Câmpia Turzii și a județului Cluj, având în vedere actualele și viitoarele investiții în Unitatea Militară de la Luna și în alte afaceri importante din județ”, potrivit unei postări pe Facebook a PSD Câmpia Turzii.

„Avram Gal a ales unul dintre cei mai buni lobby-iști ai Americii pentru a-l susține în vederea câștigării alegerilor și în sprijinirea investitorilor români și americani. Scopul principal este să oferim cetățenilor un trai decent și liniștea de care au nevoie după 8 ani de lucrări făcute doar de mântuială și veșnicele bănuieli privind corupția în contractele europene sau banii guvernamentali”, mai punctează sursa citată.

„Dragii mei, astăzi am bătut palma cu domnul Dan Shomon, pentru a mă susține în campania electorală din 2024 pentru Primăria Câmpia Turzii. E proiectul meu de suflet și trebuie să ne înconjurăm de oameni cu experiență”, a afirmat Gal într-un video pe Facebook.

Gal a avut sprijinul lui Shomon și în 2020. Pe 23 august 2020, Dan Shomon transmitea un mesaj de susținere a lui Gal, potrivit unui video publicat pe pagina de Facebook a ALDE Câmpia Turzii.

Promisiuni pentru cetățenii din oraș

„În calitate de președinte al PSD Câmpia Turzii, dar mai ales de viceprimar, am avut onoarea și privilegiul de a lucra pentru dezvoltarea și prosperitatea comunității noastre. Îmi pasă profund de acest oraș, de oamenii săi, de tradițiile și viitorul său.Când privesc străzile, parcurile și școlile din Câmpia Turzii, văd mai mult decât simple structuri; văd inimile și speranțele fiecăruia dintre noi. Fiecare proiect pe care l-am inițiat sau susținut a fost ghidat de dorința de a îmbunătăți viața fiecărui cetățean. Fie că vorbim despre infrastructură, educație, sănătate sau cultură, fiecare pas făcut a fost un pas către un oraș mai bun, mai sigur și mai prosper.Am conștientizat mereu că responsabilitățile mele nu se opresc la ușile biroului de viceprimar sau consilier parlamentar, ci se extind în fiecare colț al orașului. Am ascultat nevoile comunității și am lucrat neobosit pentru a găsi soluții”, susține Gal, într-un mesaj pe Facebook.

„Fiecare proiect realizat, fiecare inițiativă luată, a fost cu gândul la voi, locuitorii orașului.În această călătorie politică, am învățat că cele mai valoroase resurse ale Câmpiei Turzii nu sunt clădirile sau străzile, ci oamenii săi. Sunt mândru de comunitatea noastră, de spiritul său de colaborare și de reziliența sa. Fiecare dintre voi contribuie în mod unic la dezvoltarea orașului nostru, iar eu sunt profund recunoscător pentru aceasta.Privind spre viitor, vreau să vă asigur că voi continua să lucrez cu aceeași pasiune și dedicare pentru binele orașului nostru. Vreau să construim împreună un Câmpia Turzii mai bun, un loc unde fiecare cetățean să se simtă acasă, respectat și valorizat.Îmi pasă de Câmpia Turzii, pentru că acesta este orașul nostru, locul unde ne întâlnim cu speranțele și visele noastre. Fiecare dintre noi are un rol esențial în modelarea viitorului său. Să lucrăm împreună pentru a face din Câmpia Turzii nu doar un loc unde trăim, ci un loc pe care îl iubim și suntem mândri de el.Închei cu un angajament ferm: voi continua să fiu la dispoziția și în serviciul fiecărui cetățean, ascultând și acționând pentru binele comun”, a completat social-democratul.