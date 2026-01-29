Florian Coldea rămâne cu sechestru pe avere în dosarul anticorupție. Măsura se aplică și bunurilor lui Doru Trăilă și moștenirii lui Dumbravă

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât definitiv menținerea sechestrului asupra averii fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Instanța a respins apelurile inculpaților, astfel că măsura rămâne în vigoare.

Decizia vizează și bunurile avocatului Doru Trăilă, dar și moștenirea rămasă de la generalul Dumitru Dumbravă, decedat la două luni după trimiterea în judecată, din cauza unor probleme oncologice.

În cazul lui Florian Coldea, sechestrul acoperă aproximativ 500.000 de lei aflați într-un cont bancar, un apartament în București, cote-părți din alte locuințe, locuri de parcare și un teren.

Cei trei au fost trimiși în judecată de DNA pentru trafic de influență. Ancheta a pornit de la un denunț al unui om de afaceri, care susține că, sub pretextul unor contracte de consultanță, inculpații ar fi promis intervenții în justiție în schimbul unor sume de ordinul sutelor de mii de euro.

„În perioada 2020 – 2024, cei trei inculpați ar fi participat la săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice activității de avocat și spălarea banilor, activitatea grupului fiind punctual sprijinită și de cel de-al patrulea inculpat, om de afaceri”, anunță DNA printr-un comunicat de presă.

Anterior, Curtea de Apel București decisese menținerea sechestrului, însă inculpații au făcut apel.

ÎCCJ a considerat însă că argumentele acestora nu justifică ridicarea măsurii. Procesul continuă, iar măsura asigurătorie rămâne activă până la o decizie definitivă pe fond.