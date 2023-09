Farmazon, afaceristul care l-a înfundat pe Dumitru Buzatu, spune că nu pe șeful CJ Vaslui a vrut să-l denunțe

Emil Savin, cunoscut în zona Moldovei drept Farmazon și „Regele asfaltului”, a spus la Antena 3 că l-a denunțat doar pe expertul din dosarul mitei.

Într-o intervenție la postul TV Antena 3, Emil Savin a spus că el nu l-a denunțat pe președintele Consiliului Județean Iași, Dumitru Buzatu, ci pe expertul care ceruse 700.000 de lei ca să-și contrazică propria expertiză.

„Toată povestea asta a plecat în 2021, de la nişte lucrări care, spun ei, neconforme, de pe Lotul I și II. La momentul respectiv s-a cerut o expertiză. Eu am cerut să facă o contraexpertiză, ei nu au vrut, au zis că poate fi făcută de același expert care a realizat expertiza. Dar eu am văzut-o că e cam dubioasă și le-am spus că nu cred că e corect să facă contraexpertiză tot cu expertul. Toți specialiștii de la Consiliu au zis că e normal să o facem tot cu expertul. Am contactat expertul. «Este corect să o faci tot tu? Tot tu ai dat cu capul, tot tu centrezi?»”, a spus Emil Savin la Antena 3.

Savin spune că și-a consultat avocații și aceștia l-au sfătuit ce trebuie să facă.

„Am contactat avocații mei. Mi-au zis: «E ceva cusut cu ață albă, daci faci chestia asta, este o mită ascunsă și te duci la bulău». Ăsta a fost denunțul pe care l-am făcut eu. Eu nu l-am denunțat pe Buzatu, eu am denunțat expertul, expertiza respectiva. Si m-am dus cu acea expertiza la domnii de la DNA. Și de atunci am intrat în ascultare și prin ascultare a ieșit toată panarama asta. Deci eu nu l-am denunțat pe Buzatu, nu am denunțat pe nimeni, l-am denunțat pe domnul expert”.

Expertul se numește Radu Judele și a făcut expertiză tehnică a lucrărilor la „drumul strategic Bârlad-Laza-Codaeşti”. Judele a fost arestat preventiv la rândul său, fiind acuzat de luare de mită și trafic de influență.

„Trebuia rezolvată mult mai demult problema asta. Nu am avut încotro și a trebuit să fac ce am făcut. Dar nu îmi pare rău, nu are de ce. Eu mi-am cerut niște drepturi ale mele”, a mai afirmat Farmazon.

Libertatea spune că Emil Savin a declarat în timpul audierii la DNA că firmele sale erau în pragul falimentului, din cauza plăților blocate de către Consiliul Județean pentru lucrările efectuate.

Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a fost prins în flagrant cu 1,25 milioane de lei, pentru acordarea unui contract.

Sâmbătă, 23 septembrie, Tribunalul Vaslui a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile pe numele președintelui CJ Vaslui.

Acesta a fost și exclus din PSD, împreună cu fosta soție. Fiul său, Tudor Buzatu, a demisionat din funcția de Secretar de Stat la Guvern.