CTP, despre votul pe Schengen: „Rusia primește ce și-a dorit, instabilitate în Europa”

„România nu este ţinută în afara Schengen pe baza unui argument cât de cât justificat, cu dovezi. Am auzit şi asta - trebuie să vedem de ce Austria a votat aşa şi să ne înţelegem cu ei, o fi cu gazul, cu nu ştiu ce mai au ei în cap. Nu, România şi-a făcut datoria pentru a intra, iar Austria în modul cele mai arbitrar şi agresiv a respins România bazându-se pe nimic. E vorba de aşa vrem noi, e singura justificare. Plus minciunile în legătură cu care poate România ar trebui să întreprindă ceva. Că firmele austriece sunt presate fără să prezintă nicio dovadă, nişte vibraţii ale aerului. România nu are a mai rezolva vreo problemă în acest moment. Problema neintrării României este problema UE în acest moment şi ce a făcut Austria reprezintă o lovitură de stat dată UE. A fost o atitudine de imperiu, de dicatură faţă de nişte fiinţe umane considerate inferioare. Binenţeles că în momentul de faţă Putin mulţumeşte pentru cadoul de sărbători”, a spus CTP.

CTP este de părere că Rusia primește ceea ce și-a dorit: instabilitate în Europa, crize politice și economice și schimbări de guvern.

„Politica este ca un joc de șah, în spatele fiecărei mișcări se ascund enorm de multe calcule. Nu aveau cum să cedeze austriecii, asta pentru că liderii austrieci s-ar fi compromis definitiv. Ne întrebăm, dincolo de interesele electorale pe termen îngust ale Austriei, au existat și alte interese? De exemplu, de a destabiliza țări din estul Europei, din apropierea zonei de război cu Rusia? Eu cred că da. Nu cred că cancelarul austriac și ministrul de interne sunt agenții Rusiei, dar cred că într-un fel sau altul ideile acestea le-au fost sugerate din această direcție, pentru că totuși abia în urmă cu trei săptămâni au pus pe tapet problema migrației prin România și Bulgaria, în condițiile în care toate datele arată că această migrație nu există, că trece prin țara care tocmai a fost acceptată. Toate aceste lucruri vor fi în mare măsură decontate de cei care se află la guvernare. În ceea ce priveşte imaginea sprijinul public, președintele și guvernarea, dar în interiorul guvernării vedem deja că se rup rândurile. Asta riscă să pună în discuție soliditatea Guvernului, adică exact ceea ce și-ar dori Rusia pentru această zonă. Instabilitate, crize politice, crize economice, schimbări de guvern”, a mai adăugat gazetarul.