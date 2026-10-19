Conferință internațională la București despre reconstrucția Ucrainei. Ce rol are România în proces

New Strategy Center, un think tank românesc specializat în securitate și relații internaționale, organizează, în perioada 22-23 octombrie, o conferință dedicată procesului de reconstrucție a Ucrainei.

Foto: New Strategy Center

Conferința internațională „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment” va avea loc la Romexpo, în București, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României.

De asemenea, conferința va reuni oficiali, experți, reprezentanți ai companiilor din România și Ucraina, investitori internaționali și membri ai administrațiilor locale. Discuțiile vor viza procesul de reconstrucție a Ucrainei, rolul României în acest demers, precum și identificarea unor oportunități concrete de cooperare economică și de dezvoltare a parteneriatelor.

„Ediția din acest an va pune accent pe transformarea nevoilor de reconstrucție în proiecte concrete și oportunități de investiții, precum și pe consolidarea cooperării dintre România și Ucraina.

Printre principalele teme abordate se numără infrastructura strategică și conectivitatea, transporturile și logistica, securitatea și apărarea, energia, agricultura și dezvoltarea durabilă, finanțarea reconstrucției, comerțul și investițiile, precum și rolul comunităților locale și regionale”, transmit organizatorii.

Organizatorii subliniază importanța conectivității și a cooperării regionale în procesul de reconstrucție a Ucrainei, propunând proiecte de infrastructură și logistică ce vizează România, Republica Moldova și Ucraina.

Totodată, conferința urmărește dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere între autoritățile locale, comunitățile și mediul de afaceri din România și regiunile ucrainene.

„România are un rol strategic în procesul de reconstrucție a Ucrainei, mai ales în sudul acestei țări, zonă foarte afectată de război.

Proximitatea față de Ucraina creează oportunități pentru dezvoltarea unor parteneriate între companii românești și ucrainene, precum și cu mari companii străine care văd România ca un pod spre diverse regiuni din Ucraina, pentru investiții în infrastructură, apărare, energie, agricultură, industrie și tehnologie.

Consolidarea cooperării poate contribui atât la reconstrucția Ucrainei, cât și la dezvoltarea conectivității și rezilienței economice a întregii regiuni.”