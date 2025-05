Comisia Europeană îi răspunde lui George Simion: „Nu s-a luat nicio decizie de sistare a fondurilor europene pentru România”

Comisia Europeană a negat declarațiile lui George Simion, care a spus într-o postare că Uniunea Europeană va tăia fondurile europene pentru România.

George Simion a scris joi, pe Facebook, că se află la Bruxelles şi că se va concentra pe reînceperea discuţiilor, după ce, din vina guvernelor neserioase, EcoFin va stopa în iunie fondurile UE.

„Azi sunt la Brussels. Din vina guvernelor neserioase, EcoFin ne va stopa în iunie fondurile UE. Azi concentrarea mea va fi pe reînceperea discuţiilor ca această decizie nedreaptă să nu se aplice! Luptăm pentru România”, a scris Simion pe Facebook.

Comisia Europeană a reacționat și a transmis că nu s-a luat nicio decizie de sistare a fondurilor europene în cazul României.

”Următoarea reuniune a consiliului EcoFin, la care va merge ministrul de Finanțe din România, va avea loc pe 4 iunie. În cadrul consiliului, Comisia Europeană poate propune suspendarea fondurilor europene pentru România, însă numai daca se constată ca nu am făcut eforturi să redresăm situația bugetară. Se va face o analiză - dacă România a respectat sau nu planul fiscal asumat anul trecut, daca am colectat cât am promis și dacă am luat măsuri suplimentare să redresăm deficitul bugetar până la final de an”, a transmis Comisia Europeană pentru Digi24.